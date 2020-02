Xiaomi Black Shark 3 est actuellement le smartphone le plus puissant au monde

Avec la propagation progressive du jeux mobiles, également le marché Gaming téléphone (par exemple, les smartphones “du jeu“) Se développe avec de nouveaux appareils qui, grâce à une série de fonctionnalités exclusives (qui les rendent de plus en plus similaires à de vraies consoles portables, y compris des fonctionnalités que nous ne trouvons pas normalement à bord des smartphones traditionnels, pour ainsi dire), offrent aux utilisateurs une expérience de jeu fluide et des performances maximales.

Cette année, nous verrons le lancement de Xiaomi Black Shark 3. En effet, la présentation du nouveau smartphone de jeu du géant chinois devrait avoir lieu prochainement en Chine le 3 mars, donc nous attendons un début imminent. Et selon ce qui a été communiqué par le PDG de l’entreprise sur Weibo, Requin noir 3 serait actuellement smartphone le plus puissant du monde.

Le smartphone en fait, elle a marqué 620 952 sur la plateforme de benchmarking AnTuTu, dépassant le Xiaomi 10 Pro d’environ dix mille points. C’est tout le score le plus élevé jamais enregistré de l’application de benchmarking, donc Xiaomi Black Shark 3 a reçu le titre de smartphone le plus puissant de la planète.

Xiaomi Black Shark 3, nouvelle technologie pour une charge rapide

Ce que nous savons Xiaomi Black Shark 3, est que cela (probablement) sera alimenté par le SoC Snapdragon 865 avec prise en charge 5G, aura jusqu’à 16 Go de RAM, un écran QHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un Batterie de 4720 mAh. Ce dernier chiffre a été confirmé par le co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, avec un post sur Weibo.

Dans le même article, Lei Jun a annoncé que le smartphone serait équipé d’un port de charge magnétique sur le panneau arrière et soutiendra la charge rapide à 65 W. Tout a été conçu pour offrir une meilleure ergonomie à ceux qui souhaitent jouer même lorsque l’appareil est en charge. La technologie de charge rapide de 65 W pourra charger environ 60% de la batterie du smartphone en seulement 15 minutes.