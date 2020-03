Xiaomi Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro officiel, les fonctionnalités

Après des mois de rumeurs et de rumeurs, les nouveaux smartphones Xiaomi Gaming, Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro sont enfin officiels. L’un des aspects les plus intéressants est le nouveau système de charge rapide: le Xiaomi Black Shark 3 en a un port de charge magnétique sur le panneau arrière Conçu pour offrir une meilleure ergonomie aux utilisateurs qui souhaitent jouer même lorsque l’appareil est en charge.

Si la variante de base prend en charge une charge rapide de 30 W, Xiaomi Black Shark 3 Pro prend en charge une charge rapide de 65 W, capable de recharger 60% de la batterie en quinze minutes. Les deux smartphones sont ensuite alimentés par un SoC Qualcomm Snapdragon 865 avec modem 5G intégré, devenant les premiers téléphones de jeu au monde compatibles avec les réseaux de cinquième génération.

Xiaomi Black Shark 3, les fonctionnalités

Xiaomi Black Shark 3 il en comporte un Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p. Le SoC Qualcomm Snapdragon 865 est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go ou 256 Go d’espace de stockage interne UFS 3.0.

Quant au secteur photographique, on retrouve à l’arrière un triple appareil photo avec un capteur principal de 64 MP, accompagné d’un objectif ultra large de 13 MP et d’un capteur de profondeur de champ de 5 MP. La caméra selfie avant, en revanche, est de 20 MP.

Entre autres fonctionnalités: Batterie de 4720 mAh avec deux cellules de charge, connectivité 5G, Bluetooth 5, WiFi 6 et port USB type C. Le smartphone est disponible en rose féerique, noir minuit, gris chevalier et argent glacé.

Xiaomi Black Shark 3 Pro, les fonctionnalités

Xiaomi Black Shark 3 Pro en présente un Écran AMOLED de 7,1 pouces avec une résolution de 1440p. Vers le SoC Snapdragon 865 ils tiennent compagnie 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de mémoire interne UFS 3.0.

Quant au secteur photographique, il est identique à la variante de base: triple caméra arrière avec capteur principal 64 MP, objectif ultra large 13 MP et capteur de profondeur de champ 5 MP, accompagné d’un appareil photo 20 selfies MP.

Entre autres fonctionnalités: Batterie de 5000 mAh avec cinq cellules de charge, connectivité 5G, Bluetooth 5, WiFi 6 et port USB Type C. Le smartphone est disponible dans les couleurs Knight Grey et Blasting Black.