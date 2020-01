Xiaomi brevète de nouveaux mobiles inspirés du Mi Mix Alpha

Xiaomi a breveté deux nouveaux smartphones devant l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour son sigle en anglais), qui se démarque par l’adoption d’une proposition similaire à celle de la My Max Alpha. Autrement dit, ils ont écrans flexibles qui s’étendent à l’arrière du terminal. Bien que les enregistrements aient des illustrations assez simples, le portail Let’s Go Digital a été chargé de créer une meilleure représentation visuelle.

Le premier téléphone est celui qui a une plus grande relation avec le Mi Max Alpha, car son panneau se courbe sur l’un de ses côtés jusqu’à atteindre la région postérieure et occuper une grande partie de la surface; Il ne laisse de la place qu’au double appareil photo et à son flash. Cependant, ils n’offrent pas d’informations sur les capteurs avant. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il a également quelques similitudes avec le Huawei Mate X Quand il est fermé.

L’autre brevet, cependant, change la direction dans laquelle l’écran est plié, maintenant situé sur le côté supérieur. Il y a des changements notables derrière, car le panneau est perforé pour accueillir deux appareils photo et le flash. Dans ce modèle, il n’y a pas non plus de données indiquant la présence de capteurs avant. Il ne serait pas étrange qu’ils se cachent sous l’écran; Xiaomi travaille déjà sur cette technologie depuis l’année précédente.

Ce sont sans aucun doute des conceptions assez intéressantes qui montrent clairement ce qui suit: Xiaomi est plus qu’intéressé par l’intégration d’écrans flexibles dans ses smartphones. Malgré ce qui précède, enregistrer les brevets ne garantit pas que les deux modèles verront la lumière dans quelque moment. Tous les fabricants protègent constamment leur propriété intellectuelle, il est donc préférable de prendre les dossiers en toute simplicité.

En ce qui concerne le Mi Mix Alpha, Xiaomi a retardé son lancement indéfiniment. Le plan initial était de le rendre disponible en décembre 2019; oui, dans des cantáridas limitées et uniquement en Chine. Son prix: environ 2 550 euros ou 53 000 pesos au Mexique, un montant que personne ne peut se permettre.

