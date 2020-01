Xiaomi craint le coronavirus, tous les Mi Stores fermés en Chine

Xiaomi a pris une décision drastique! La marque a annoncé vouloir fermer tous les Mi Stores en Chine à partir du 28 janvier. Ce choix était nécessaire pour éviter propagation de l’épidémie de coronavirus qui affecte la région asiatique. Dans le communiqué de presse officiel, nous lisons que la réouverture est prévue pour le 3 février.

L’annonce est juste dans ces heures et confirme la volonté du Père.éviter la propagation de la contagion sur le lieu de travail. Le choix a été fait en accord avec le gouvernement, soutenant ainsi la politique nationale. Le désir de garantir la sécurité de tous les employés et fans de Xiaomi qui visitent quotidiennement les magasins n’est pas secondaire.

Xiaomi ferme tous ses magasins Mi en Chine

la la fermeture en ce moment est limitée à la semaine en cours, mais la situation créée par le coronavirus continuera d’être surveillée pour de nouvelles mises à jour. Si où prolonger la fermeture, Xiaomi est prêt à soutenir ce choix avec de nouvelles sorties dans les prochains jours.

Les utilisateurs de Xiaomi qui ont l’intention d’acheter un produit peuvent continuer à le faire sur le site officiel. Considérant également coïncidant avec le nouvel an chinois, les livraisons peuvent subir des retards.

Rappelons que l’épidémie de coronavirus qui affecte la Chine a déjà fait plus de 80 morts. la la région la plus touchée est Wuhan mais beaucoup de gens en dehors de cette zone éprouvent des symptômes. Au total, il y a près de 3000 cas confirmés à travers la Chine. Pour empêcher la propagation du virus, le gouvernement chinois a imposé un couvre-feu dans 15 villes pour un total de plus de 57 millions de personnes. Wuhan est actuellement en quarantaine en attendant un règlement.