Xiaomi créera un nouveau navigateur mobile avec de nombreuses fonctionnalités

Si vous possédez un appareil Xiaomi, vous devez savoir que la société propose plusieurs alternatives aux applications Google sur son système d’exploitation MIUI. Parmi ces applications se trouve le Navigateur moi, connu pour la série abondante d’annonces que vous voyez pendant le navigation sur Internet.

Afin d’offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de navigation, Xiaomi a lancé un tout nouveau navigateur appelé Navigateur Mint en 2018. Cependant, malgré sa popularité, Xiaomi ne semble pas être satisfait du navigateur Mint. Pour cela, il apparaît que la société lancera un troisième application pour les navigateurs, qui remplacera probablement les deux autres navigateurs existants.

Xiaomi essaie de créer quelque chose d’original

Selon un récent rapport d’Android Police, le tout nouveau Mi Browser s’inspire du navigateur Mint et présente une esthétique plus moderne que le Mi Browser traditionnel. Il comprend également quelques modifications et fonctionnalités supplémentaires, notamment une barre de navigation en bas, deux onglets pour les vidéos YouTube et les jeux recommandés et une nouvelle icône d’application. Xiaomi a également inclus une page Facebook dédiée qui permettra aux utilisateurs d’accéder à leur flux Facebook directement sur la page d’accueil du navigateur.

Le navigateur possède un bouton de téléchargement pour enregistrer des vidéos et une nouvelle icône WhatsApp qui aidera les utilisateurs à enregistrer les états de WhatsApp de leurs contacts. Pour utiliser cette fonctionnalité, le navigateur Mi accède aux données enregistrées par l’application WhatsApp et extrait les fichiers. Bien que cela puisse être une fonctionnalité utile pour certains utilisateurs, elle comporte un certain nombre de problèmes de confidentialité.

Il convient également de noter que Xiaomi n’a pas mis à jour son navigateur Mint ou l’ancien navigateur Mi depuis plus d’un mois, ce qui nous porte à croire que le nouveau navigateur Mi remplacera ces deux applications sur le Play Store et dans MIUI. Si vous souhaitez essayer le nouveau navigateur Xiaomi, vous pouvez le télécharger directement depuis le Play Store.