Xiaomi, deux nouveaux smartphones seront présentés le mois prochain

malgré Xiaomi vient de présenter la nouvelle famille Mi 10, l’entreprise ne semble pas vouloir s’arrêter. En fait, grâce à de nouvelles rumeurs, nous pouvons savoir quels appareils arriveront dans les prochains jours.

Un rapport de la présentation du Mi Note 10 Lite en mai. La confirmation semble provenir de la certification NBTC obtenue en Thaïlande. Malgré l’observation sur le marché asiatique, l’appareil sera également lancé en Europe et sur les marchés internationaux et ne sera pas la seule nouveauté de Xiaomi. Le colosse en effet termine les travaux sur POCO F2 et cet appareil sera également officialisé le mois prochain.

Xiaomi Mi Note 10 Lite et POCO F2 arrivent

Selon ce qui est ressorti de la certification NBTC, le Le Mi Note 10 Lite est caractérisé par le numéro de modèle M2002F4LG. De plus, l’appareil a déjà obtenu le feu vert de la FCC américaine pour la commercialisation. Le smartphone Xiaomi comportera un Écran de 6,47 pouces équipé d’une résolution FullHD + et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Le SoC choisi par le constructeur sera Qualcomm Snapdragon 730G tandis que la batterie sera 5260mAh avec un support de charge rapide de 30W. Quant aux caméras, le devant sera de 16 mégapixels tandis qu’à l’arrière, nous attendons un système composé de cinq optiques. la la principale sera de 64 mégapixels alors qu’il y aura deux objectifs de 8 mégapixels, un 5 MP et un 2 MP.

à en ce qui concerne POCO F2 à la place, nous connaissons actuellement le numéro de modèle qui sera M2004J11G. Selon les rumeurs divulguées, le fabricant a décidé de lancer l’appareil en tant que version internationale du Redmi K30 Pro. La seule différence sera dans la connectivité, car en Chine le POCO F2 sera 5G alors que dans le reste du monde il ne supportera que les réseaux 4G.