Xiaomi et Huawei travaillent pour un marché alternatif

Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo travailleraient ensemble pour fournir une alternative au Google Play Store. Les marques chinoises de smartphones sont devenues un phénomène gigantesque ces dernières années. Xiaomi, Oppo, Vivo et Huawei sont désormais parmi les plus grandes marques de smartphones en termes d’expédition et de vente. En fait, les quatre marques représentent plus de 40% de toutes les expéditions de smartphones dans le monde.

Leur présence sur les continents asiatique, européen et sud-américain a atteint des sommets historiques. Mais ces entreprises sont, pour la plupart, obligées de se soumettre à Google, car Google Play Store et Google Mobile Services sont des éléments essentiels de l’expérience Android. Il semble cependant que ces marques recherchent désormais une certaine indépendance vis-à-vis de Google. Ils travaillent ensemble pour une sorte d ‘”alliance sur l’App Store”.

Google Play Store, peut-être qu’un concurrent arrivera pour Android

Le rapport . sur ce sujet parle d’une “Global Developer Service Alliance” ou GDSA, dans laquelle les développeurs pourront télécharger une application simultanément dans les magasins d’applications respectifs de ces marques. Ces 4 marques ont déjà leurs magasins d’applications opérationnels, car les appareils lancés en Chine continentale n’ont pas de services Google Play, donc cette décision les unirait simplement.

Cette décision a peut-être été alimentée par les sanctions américaines de Huawei. Comme vous vous en souviendrez, il était interdit à l’entreprise de faire affaire avec des entreprises américaines. C’est pourquoi elle ne peut pas utiliser les services Google et l’entreprise est obligée de rechercher des alternatives. Oppo et Vivo sont tous deux détenus par BBK Electronics, qui détient également OnePlus et Realme. Le rapport ne dit pas si ces 2 marques rejoindront ce type d’alliance.