Xiaomi et Realme annulent leurs événements en raison du coronavirus

Avec la propagation progressive du CoronaVirus, de nombreuses entreprises ont décidé d’annuler les événements de présentation de leurs produits, afin de réduire le risque potentiel d’exposition Covid-19 des employés, des représentants, des journalistes et de tous ceux qui participeraient à ces événements.

Même le Mobile World Congress, l’événement le plus important au monde dédié à la téléphonie mobile et au cours duquel les fabricants de smartphones auraient dû présenter et lancer leurs nouvelles propositions, a été annulé en raison de CoronaVirus, causant pas mal de problèmes.

Xiaomi annule l’événement de présentation de Redmi Note 9

Hier, c’était Manu Kumar Jain, PDG de Xiaomi Inde, pour avoir annoncé que l’événement de lancement de Redmi Note 9 prévu pour le 12 mars a été annulé.

Note # Notez la mise à jour: En raison des récents rapports de COVID-19 #CoronaOutbreak dans certaines régions du pays, nous avons décidé de ne pas organiser d’événements de lancement de produits sur le terrain en mars.

Cela permet de garder à l’esprit la sécurité des fans, des amis des médias, des employés et des partenaires. Je vous exhorte tous à rester en sécurité. 🙏 pic.twitter.com/SOdDZtSkmo

– Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 3 mars 2020

Selon ce qui est lu entre les lignes de la communication officielle publiée par Manu Kumar Jain, Xiaomi aurait annulé tous les événements prévus pour le mois de mars, et pas seulement celui dédié à la présentation de la tant attendue Redmi Note 9. Le géant chinois s’engagerait cependant à mener une Événement de présentation en ligne dédié au nouveau Redmi Note, même si aucune date n’a été spécifiée. Supposons donc qu’il se tiendra toujours le 12 mars.

Realme annule également l’événement de présentation de Realme 6 et Realme 6 Pro

Pas seulement Xiaomi. Realme a également décidé d’annuler l’événement de présentation de son nouveau Realme 6 pour les mêmes raisons. Ou plutôt, l’événement aura lieu, mais à huis clos (personne ne pourra y participer physiquement) et sera diffusé. La date de présentation de Realme 6 et Realme 6 Pro reste donc inchangée. L’événement aura lieu le 5 mars à 12h30 au stade intérieur Indira Gandhi.