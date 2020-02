Xiaomi Haylou GT2, les nouveaux écouteurs à moins de 20 euros sur eBay

Haylou, l’une des nombreuses entreprises qui composent l’immense Écosystème Xiaomi, lancé i nouveaux écouteurs sans fil GT2. Par rapport aux modèles précédents, Haylou a le même conception intra-auriculaire et quelques spécifications techniques. Les écouteurs intègrent un Pilote 7,2 mm avec fonction de réduction du bruit et qui garantit une bonne qualité audio pour un produit aussi peu coûteux.

Force du Haylou GT2 est l’autonomie: le Batterie de 43 mAh garanties quatre heures d’autonomie sur une seule charge, qui peut être étendue à 15 heures de lecture en chargeant les écouteurs à l’intérieur de l’étui portable spécial. Les écouteurs se rechargent complètement en quatre-vingt-dix minutes. Pour la garde, cependant, 2,5 heures sont nécessaires pour une charge complète.

Xiaomi Haylou GT2, autres caractéristiques et prix

Chaque casque a un bouton multifonction, conçu pour le réglage du volume, ou en tout cas pour contrôler les appels entrants et les morceaux de musique à lire. Avec un double clic sur le bouton, par exemple, il est possible changer de piste musicale; en un seul clic, cependant, oui suspendre ou démarrer la lecture; avec un long clic d’une durée de 1,5 seconde, l’appel entrant est ignoré; tandis que si vous appuyez trois fois sur le bouton, rappeler l’assistant vocal avec lequel il sera possible d’interagir (compatible avec les deux Assistant Google qu’avec Siri).

Les Xiaomi Haylou GT2 sont équipés de la technologie Bluetooth 5.0 et ont obtenu la certification IPX5, il est donc possible de les utiliser même pendant l’entraînement ou la pluie, par exemple, à partir du moment où ils devraient théoriquement être résistants à l’eau. Les écouteurs sont en vente sur eBay au prix de 18,99 euros.