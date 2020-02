Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo s’unissent contre le Google Play Store

Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo, quatre des entreprises qui ont plus de poids sur le marché mondial des smartphones, uniront leurs forces pour rivaliser avec les dirigeants du Play Store via leurs propres app stores.

Ceux-ci ont gagné en pertinence au fil des ans, le plus grand représentant ayant vécu l’année dernière après le veto des États-Unis à Huawei, ce qui a empêché la firme asiatique de conclure des accords commerciaux avec des entreprises nord-américaines – dont Google -, forçant ainsi l’entreprise à amplifier ses propres alternatives d’une manière particulière. . rapporte maintenant que les quatre personnes citées se sont jointes Global Developer Service Alliance (GDSA).

Le GDSA, dont peu de données sont encore connues, permettrait aux développeurs Téléchargez vos applications et programmes directement dans les magasins Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo simultanément, facilitant ainsi sa distribution auprès des entreprises qui couvrent 40% du marché actuel des smartphones.

Potentiel en dehors de la Chine

Selon le média précité, les entreprises attendent étendre avec elle l’utilisation de ses app stores en dehors de la Chine, en concurrence avec le Google Play Store. La plate-forme pourrait commencer à être opérationnelle en mars prochain, bien qu’aucune des entreprises n’en ait parlé.

Initialement, il serait disponible sur neuf régions du monde, dont l’Inde, l’Indonésie et la Russie. Il est prévu que les régions clés de ces entreprises, comme l’Espagne, soient parmi celles choisies pour avoir accès à la nouvelle proposition asiatique.

Les développeurs peuvent initialement avoir plus d’incitations à fournir leurs logiciels via la plate-forme GDSA, avec une plus grande exposition et, potentiellement, également une rétribution plus attrayante.

