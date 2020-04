Xiaomi lance Mi Kids Watch 4 et 4 Pro, des montres intelligentes pour les plus petits

Xiaomi a lancé deux nouvelles montres intelligentes conçues pour un utilisateur plus jeune: Xiaomi Mi Kids Watch 4 et Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro, toutes deux équipées d’un grand écran AMOLED carré de 1,78 pouces et d’une résolution de 368 x 448 pixels (326 PPI), connectivité 4G et peut être immergé dans l’eau jusqu’à 20 mètres. Les deux appareils ont ensuite mis en place deux caméras: une interne, pour passer des appels vidéo et permettre aux parents de surveiller leurs enfants, et une qui pointe vers l’extérieur de la smartwatch, utile pour surveiller l’environnement environnant.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 et Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro, caractéristiques et prix

Xiaomi Montre Mi Kids 4 dispose de deux caméras de 5 MP chacune, implémente une batterie de 920 mAh qui garantit jusqu’à 8 jours d’autonomie en veille. Il intègre, comme son frère aîné, une puce NFC pour effectuer des paiements directement avec la montre, et est alimenté par la plateforme Qualcomm Wear 2500 accompagnée de 1 Go de RAM et 4 Go d’espace de stockage interne. Différentes applications peuvent être téléchargées et installées sur l’appareil, notamment des applications de messagerie instantanée, des applications d’apprentissage et certains jeux.

Même Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro il est alimenté par la plate-forme Qualcomm Wear 2500, mais est aidé par 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage interne. L’appareil est équipé d’une caméra selfie 5 MP et d’une caméra environnementale 8 MP. Comparé au frère cadet, Mi Kids Watch 4 Pro il est équipé de la technologie GPS bi-bande avancée qui garantit une surveillance plus précise et fiable.

Xiaomi Montre Mi Kids 4 et Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro ils sont disponibles pour le marché chinois dans les couleurs rose et bleu au prix d’environ 115 euros pour le modèle de base, et environ 170 euros pour la variante Pro.