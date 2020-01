Xiaomi lance Mi Router 4C, en vente pour seulement 12 euros

Xiaomi Mi Router 4C est en vente sur le Mi Store. C’est un routeur qui promet de améliorez les performances de votre réseau WiFi, assurant une navigation Internet fluide et rapide, ainsi qu’une connexion à faible latence pour le streaming vidéo et les jeux en ligne.

Xiaomi Mi Router 4C, caractéristiques et prix

L’appareil est équipé de quatre antennes omnidirectionnelles hautes performances et trois ports Ethernet, promet un Des vitesses de réseau allant jusqu’à 300 Mbps et intègre un processeur MediaTek MT7628N avec 16 Mo de mémoire flash et 64 Mo de RAM. Cela permet connexion simultanée de 64 appareils, huit fois plus que ce qui est autorisé par un routeur traditionnel.

Mi Router 4C peut être programmé et géré directement depuis l’application Mi WiFi, disponible pour Android et iOS. Avec l’application, par exemple, il est possible de bloquer certains appareils suspects, afin d’empêcher leur connexion, ou fixer des limites à l’utilisation d’Internet par les enfants. En fait, le routeur prend en charge i Contrôle parental, il est donc possible établir quels sites et plateformes sont accessibles aux enfants et qui non.

Avec l’application Xiaomi Mi WiFi, il est également possible de prioriser et d’optimiser la bande passante pour les applications et services sensibles à la latence, tels que les jeux en ligne et les vidéos en streaming. Mi Router 4C est en vente sur le MiStore au prix de 999 £, qui correspondent à environ 12,60 € par échange. Cependant, le produit n’est pas encore disponible sur le marché italien.