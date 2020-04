Xiaomi lance un bracelet intelligent qui mesure l’oxygène dans le sang

Xiaomi a lancé un nouveau bracelet intelligent capable de mesurer l’oxygène dans le sang et avec une batterie qui dure toute une semaine. Connu comme Amazfit X, cet appareil est situé sous l’une des sous-marques du fabricant chinois et peut actuellement être réservé via la plateforme Indiegogo pour seulement 137 euros de prix promotionnel.

En termes de spécifications, l’Amazfit X a un Écran AMOLED incurvé de 2,07 pouces Avec une résolution HD (326 ppi) et une luminosité de 400 nits, ce qui, selon le fabricant, garantit que nous pouvons le voir sans problème dans les rayons du soleil. Le design avec La courbure de 92 degrés s’adapte au poignet et selon Xiaomi, il est capable d’afficher 250% plus d’informations qu’une Apple Watch Series 4.

L’Amazfit X suit la tendance d’autres bracelets tels que le Mi Smart Band 4 qui laissent de côté les boutons physiques et à la place il est contrôlé par un capteur tactile situé sur l’un des côtés. En plus de cela, un batterie qui peut fonctionner pendant 7 jours sans sacrifier les fonctions essentiellestels que le moniteur de fréquence cardiaque, les notifications de messages et d’appels ou le suivi des entraînements.

L’une des caractéristiques les plus frappantes par rapport à un Mi Smart Band 4 est qu’il offre un Chargeur magnétique qui s’adapte au capteur et ne nécessite pas d’étapes supplémentaires pour déconnecter le couvercle.

Fonctions axées sur le cœur

L’Amazfit X offre la possibilité de mesurer l’oxygène dans le sang. Cela est possible grâce à un test de lumière infrarouge qui ne nécessite pas de piquer les doigts. Le mode ECG garantit surveiller la fréquence cardiaque 24 heures en continu grâce à un grand capteur situé à l’intérieur.

Xiaomi cible le public qui effectue des activités physiques et non celui qui cherche un substitut à la montre intelligente. La preuve en est la présence de 9 modes d’entraînement qui comprennent la natation, la gym, le vélo et la marche. Il est important d’ajouter qu’il existe des modalités de vélo stationnaire et tapis roulant, ce serait donc parfait pour cette étape de confinement.

Les autres options incluent synchroniser avec les applications de fitness, des notifications qui vous avertissent si vous avez passé beaucoup de temps assis et un système qui évalue nos performances dans les exercices, surveiller notre niveau de stress et routines de sommeil

La Huami Amazfit X peut être acheté au prix de 137 euros directement d’Indiegogo. La date de livraison estimée est en Août 2020 et les envois sont offerts partout dans le monde sans frais supplémentaires.

