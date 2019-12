Xiaomi lance un kit clavier et souris sans fil pour 13 euros

L'une des particularités de Xiaomi Il n'est pas exclusivement dédié à la production de smartphones. Le constructeur chinois lance également divers gadgets dans le sens du maintien d'un faible coût. Le plus récent à rejoindre le catalogue est un combo clavier et souris sans fil qui ne dépassent pas 13 euros.

D'accord avec mydriversXiaomi a lancé silencieusement ce kit plug-and-play qui prend en charge un cConnexion sans fil 2,4 GHz et dispose d'un mode d'économie d'énergie qui permet au clavier d'être placé dans une suspension intelligente lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période

En termes de design, Xiaomi propose un clavier complet à 104 touches, y compris la section numérique, les touches F1-F12 et les commandes composées au moyen d'une touche Fn. Les caractères sont gravés au laser et les touches ont l'air chiclet, comme on le voit sur de nombreux ordinateurs portables.

Il la souris est de conception symétrique, il peut donc être utilisé à deux mains. Il ne pèse que 60 grammes et a un Capteur optique 1000 dpi. Il est alimenté par une pile AAA et offre un compartiment pour ranger le récepteur sans fil en bas.

Xiaomi n'a pas beaucoup dévié du modèle de clavier et de souris conventionnel. Ce kit est déjà disponible en Chine au prix de 99 yuans, qui au taux de change actuel est de 13 euros ou 267 pesos mexicains.

Bien qu'il ne soit pas prévu de le voir officiellement dans d'autres pays, il est un fait que nous pouvons l'acheter via notre importateur de confiance.

