Xiaomi lance un projecteur et un aspirateur sans fil

Pas seulement les smartphones. En plus de Redmi Note 9S, Xiaomi a annoncé ses débuts sur le marché italien de Projecteur compact intelligent Mi et Aspirateur à main Mi 1C.

Projecteur compact intelligent Xiaomi Mi est déjà en vente en Italie au prix de 599,99 euros. C’est un projecteur portable avec un aspect minimal et des dimensions compactes, avec Android TV 9.0 et Play Store intégré, pour télécharger vos applications et contenus préférés à diffuser Résolution FullHD sur un écran avec une diagonale entre 60 et 120 pouces avec autofocus.

Projecteur compact intelligent Mi

Le projecteur domestique Xiaomi est également équipé de deux intervenants avec prise en charge du décodage Dolby et DTS, il vous permet d’interagir avec Assistant Google et prend en charge la fonction CHROMECAST. L’appareil peut être contrôlé soit via la télécommande appropriée, soit via l’assistant vocal.

Aspirateur à main Xiaomi Mi 1C, le nouvel aspirateur sans fil arrive en Italie

Aspirateur à main Xiaomi Mi 1C c’est un balai électrique léger, flexible et portable, qui assure un nettoyage facile de votre maison (et pas seulement), car il n’est pas équipé d’obstacles comme les fils d’un aspirateur ordinaire.

L’aspirateur met en œuvre un moteur CC sans balais qui atteint i 100 000 tr / min et avec un puissance d’aspiration maximale de 120 AW. Grâce à ses quatre brosses polyvalentes adaptées à différentes surfaces et au filtre HEPA H12 capable de capturer la 99,97% des particules de poussière 0,3 micron, Xiaomi Aspirateur à main Mi 1C garantit un nettoyage en profondeur et efficace de chaque environnement, atteignant même les coins les plus difficiles à nettoyer.

Aspirateur à main Mi 1C

Aspirateur à main Mi 1C sera en vente dans les prochaines semaines sur la boutique en ligne et hors ligne Xiaomi et sur Amazon au prix de 199 euros.