Xiaomi, le nouveau MIUI 12 pourrait bientôt arriver sur smartphones

Malgré le MIUI 11 a récemment commencé à atteindre les smartphones Xiaomi et Redmi compatibles, le géant chinois a déjà commencé à travailler sur la prochaine personnalisation basé sur le système d’exploitation Android.

En effet, au cours des dernières heures Xiaomi a publié une image sur Weibo montrant la Logo MIUI 12 – sa prochaine coutume, en fait – qui suggère que le lancement de la première version Beta du nouveau MIUI est, en réalité, beaucoup plus proche que prévu.

Malheureusement, la société s’est limitée à diffuser le seul logo du prochain MIUI, donc les nouvelles ne sont pas encore claires qui introduira la mise à jour. Presque certainement, MIUI 12 sera basé sur Android 10 et pourrait introduire des changements généraux à l’interface utilisateur et de nouvelles possibilités de personnalisation.

Xiaomi MIUI 11.1, quelles sont les nouvelles introduites avec la dernière mise à jour

Pendant ce temps, Xiaomi a commencé à diffuser la version 11.1 de son MIUI. La mise à jour a introduit plusieurs changements qui concernent principalement appareil photo et le galerie de Smartphone Xiaomi et redmi compatible.

avec MIUI 11.1 on fait ses débuts nouvelle série de filtres pour éditer vos images. Les nouveaux filtres Cielo incluent Chute de neige, Nuages ​​bleutés et Arc-en-ciel double. L’interface de la a également été repensée galerie, qui en adopte maintenant un style de grille (les albums apparaissent côte à côte sur le même écran, et non plus sous forme de liste), tandis que les albums contacts, places et étiquette ont été inséré dans une nouvelle section.

Enfin, avec MIUI 11 un nouveau a également été introduit déchets, dans lequel les vidéos et images supprimées sont collectées temporairement, en attendant qu’elles soient ensuite supprimées définitivement à la fin du temps, ou manuellement par l’utilisateur.