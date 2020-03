Xiaomi, le premier et le seul Mi Store du Royaume-Uni, a été fermé

Xiaomi a confirmé que le premier et le seul Mi Store au Royaume-Uni il n’est plus ouvert au marché. Situé dans le centre commercial Westfield à Sheperd’s Bush, Londres, le 5 mars 2020 la boutique a fermé ses portes.

le compte gazouillement de la boutique est maintenant hors ligne et le site Web de Westfield London a été mis à jour avec un avertissement qui dit que le Mi Store au Royaume-Uni n’est plus ouvert.

Xiaomi: les déclarations d’un porte-parole de la société chinoise

Dans un communiqué, un porte-parole de Xiaomi a parlé de la décision de fermer le Mi Store au Royaume-Uni: “Cette adaptation à notre stratégie de vente au détail locale est une réaction à notre activité en forte croissance en Europe occidentale. Depuis notre arrivée officielle au Royaume-Uni il y a plus d’un an, nous avons adoré établir des relations avec nos utilisateurs, nos fans et nos partenaires, et nous remercions tout le monde pour leur soutien. Les utilisateurs britanniques et les fans de Mi peuvent continuer à acheter des produits Xiaomi via notre site officiel mi.com/uk et d’autres canaux officiels qui seront annoncés avec le lancement de nos produits à l’avenir. “

Le Mi Store britannique a ouvert ses portes pour la première fois fin novembre après l’entrée officielle de la marque chinoise sur le marché britannique. Cette décision a suivi la croissance rapide de Xiaomi en Europe occidentale, à commencer par son débuts en Espagne en 2017 . Depuis lors, la marque a atteint la quatrième place dans la part de marché globale en Europe et troisième trimestre de 2019 a connu une croissance vertigineuse de 73% sur une base annuelle selon la société d’études Canalys.