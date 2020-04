Xiaomi met à jour une version du Mi 10 avec un zoom optique dans le périscope

Après avoir dévoilé sa récente ligne Mi 10 avec une présence dans plusieurs modèles, il semble que les Mi 10 Lite, Mi 10 et Mi 10 Pro ne suffiront pas à satisfaire le catalogue Xiaomi. Maintenant, à travers le réseau social chinois Baidu, nous trouvons des références et des images d’une quatrième version, la Mi 10 Youth Edition.

Cette nouvelle version, qui semble être une nouvelle variante sur le Mi 10 Lite, sera présenté lundi 27 avril prochain lors d’un événement matinal déjà habituel en Chine. De la main de ce nouveau terminal viendra la nouvelle version du logiciel de la marque, MIUI 12, qui sortira sûrement sur ce nouveau smartphone du constructeur.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition, pour le zoom périscope

A priori et à en juger par les images publiées par la marque – via les développeurs XDA -, ce serait une version légèrement modifiée du Mi 10 Lite avec 5G qui a été présentée en mars dernier. Cette fois, la marque l’enseigne sans aucune sorte de pierre d’achoppement, elle arrivera avec un zoom au format périscope qui procurera un grossissement optique indéterminé.

Cependant, et d’après les images qu’il a partagées en guise de citation pour cette présentation, on sait que ce zoom atteindra 50x. C’est la première fois que Xiaomi intègre un zoom de ces caractéristiques, laissant à proximité d’appareils comme les suivants:

La plus grande différence? Que la proposition sur laquelle Xiaomi évoluera est le Mi 10 Lite à partir de seulement 349 euros. Nous devons attendre de voir si ce terminal finira par atterrir en dehors de la Chine et s’il le fait sur des marchés comme l’Espagne ou le Mexique, entre autres. Et si oui, à quel prix. Cependant, Xiaomi vise fortement.

MIUI Date 12

De plus, à bord de cet appareil, la dernière version de la couche de personnalisation de Xiaomi sur Android 10 est attendue, MIUI 12. Les détails que cette mise à jour majeure du logiciel propriétaire du fabricant chinois peut fournir sont encore inconnus.

