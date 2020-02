Xiaomi Mi 10, c’est là que le nouveau haut de gamme sera présenté

Grâce à une annonce sur leurs réseaux sociaux, Xiaomi a finalement annoncé la date de présentation du nouveau haut de gamme. la le lancement de la famille Mi 10 est prévu pour le 13 février. Au départ, on pensait que le fabricant pouvait voler la vedette à Samsung en choisissant la même date que le Galaxy Unpacked mais ce n’était pas le cas.

Xiaomi cependant, ne fera pas de présentation en direct mais il sera possible de suivre l’événement en ligne. Il s’agit d’une décision particulière pour le fabricant chinois qui se soucie généralement de la participation de la presse et des spectateurs lors du lancement. Dans ce cas, cependant, la marque a opté pour un événement différent de celui habituel.

C’est à ce moment que la famille Xiaomi Mi 10 sera lancée

La raison, bien que non indiquée par Xiaomi, pourrait être attribuable à l’épidémie de coronavirus qui a frappé la Chine. De nombreux fabricants souhaitent limiter l’exposition possible aux risques de ses collaborateurs. De grandes marques comme LG et ZTE ne participeront pas au prochain MWC et même un géant comme Foxcomm a décidé de fermer ses usines. Le choix de Xiaomi est donc absolument partageable.

Pour le moment, les seules choses concernant Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont les rendus officiels divulgués en ligne. La marque a également confirmé la présence du SoC Qualcomm Snapdragon 865 mais rien d’autre n’est connu. Nous pouvons imaginer que pour prendre en charge le système, il y aura au moins 8 Go de mémoire RAM LPDDR5.

La version Pro pourrait être caractérisée par un secteur photographique intéressant, avec l’objectif 108MP principal. Que ce soit en ligne ou hors ligne, l’événement Xiaomi sera certainement intéressant et vous permettra de découvrir tous les secrets de la nouvelle famille Mi 10. Il ne vous reste plus qu’à attendre le 13 février pour avoir toutes les réponses.