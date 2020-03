Xiaomi Mi 10 date de sortie, prix, spécifications et tout ce que vous devez savoir

Les téléphones Xiaomi Mi 10 sont là, avec un événement de lancement mondial le 27 mars ouvrant la voie à la nouvelle gamme de téléphones phares Xiaomi à conquérir le monde.

La gamme Xiaomi Mi 10, composée du téléphone de base, Mi 10 Lite et Mi 10 Pro, devait être lancée lors de l’événement technologique annuel MWC en février, mais cet événement a été annulé en raison des préoccupations de Covid-19. Les combinés lancés le 13 février au lancement en Chine, et le 27 mars les détails d’une sortie mondiale ont été dévoilés.

Les téléphones, successeurs des appareils Xiaomi Mi 9 à partir de 2019, apportent des fonctionnalités premium à un prix de milieu de gamme, donc si le Samsung Galaxy S20 Ultra vous semble un peu trop cher, vous pouvez obtenir de nombreuses fonctionnalités à petit prix ici. Le Mi 10 Lite en particulier amène la 5G à un prix très bas pour le premier itme.

En raison de la pandémie de coronavirus, les stocks sont actuellement limités. Donc, avant de soumettre le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro à un examen, nous avons compilé tout ce que vous devez savoir sur les téléphones à venir afin que vous puissiez décider si cela vaut la peine d’attendre ou non.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le dernier produit phare de XiaomiQuand est-il sorti? Début avril 2020Combien ça coûtera? 699 £ (environ 820 $, 1390 $ AU) pour la version la plus abordable du Xiaomi Mi 10, plus pour le Pro et moins pour le Lite

Lors de l’événement de lancement mondial de Xiaomi Mi 10, la société a annoncé que les deux meilleurs téléphones seraient commercialisés le 7 avril et le 15 avril selon le pays, bien que les précommandes commencent avant. Il existe des bonus de précommande qui dépendent également de la région. Le Xiaomi Mi 10 Lite devrait cependant arriver un peu plus tard, en mai 2020.

Eh bien, les produits exactement commercialisés dépendent de votre pays. Le Xiaomi Mi 10 Pro ne vient pas au Royaume-Uni, par exemple, donc les fans de téléphones devront s’en tenir à l’appareil de base.

En termes de prix, le Xiaomi Mi 10 coûtera 699 £ (environ 820 $, 1390 AU $) pour 128 Go de stockage interne, et avec 256 Go de mémoire, vous cherchez un coût de 799 £ (environ 940 $, 1590 AU $).

Ce coût le plus bas est exactement le même que celui du Huawei P40, annoncé la veille du Xiaomi Mi 10. Bien que le téléphone Huawei semble avoir de meilleures spécifications d’appareil photo, le manque d’applications Google dessus pourrait être une rupture.

Ce prix pour le Xiaomi Mi 10 est élevé si l’on considère le Mi 9 lancé pour 549 £ (environ 650 $, 1090 $ AU) pour sa version de 128 Go, mais il y a quelques fonctionnalités plus impressionnantes sur ce nouveau téléphone, comme son appareil photo 108MP, qui peut compenser. Le Mi Note 10 coûte aussi exactement le même prix pour sa version 256 Go, et qui avait tous les mêmes appareils photo que le Mi 10 Pro et plus, il reste donc à voir comment ce téléphone améliore ses prédécesseurs.

Le Xiaomi Mi 10 Lite coûtera 349 € (environ 380 $, 310 £, 640 $ AU) et, puisqu’il s’agit d’un téléphone 5G, cela en ferait de loin le combiné le plus abordable avec cette connectivité de nouvelle génération.

Le Xiaomi Mi 10 Pro (Crédit d’image: Xiaomi)

Conception et affichage du Xiaomi Mi 10

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro se ressemblent beaucoup, avec des écrans qui se courbent sur les bords et qui sont divisés par des caméras découpées perforées en haut à gauche de l’écran.

À l’arrière, il y a une bosse de caméra dans le coin supérieur gauche, bien que les lentilles se répandent sur la bosse et sur le plat du corps. Chaque téléphone propose une large gamme de couleurs, à en juger par le matériel marketing.

L’affichage pourrait impressionner de nombreuses personnes. Les deux téléphones ont un écran OLED 1080 x 2340 de 6,67 pouces avec HDR10 +, et ils prennent également en charge un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz, pour rendre le contenu et les mouvements un peu plus fluides.

Nous devrons tester l’écran lorsque nous mettrons la main sur ces appareils, mais cela semble assez décent sur le papier.

Le Xiaomi Mi 10 Lite, d’autre part, a un écran AMOLED légèrement plus petit de 6,57 pouces, mais en général, il ressemble plutôt au Mi 10. Il possède également un capteur d’empreintes digitales à l’écran, ce qui n’est pas un donné pour les appareils à bas prix.

Xiaomi Mi 10 Pro (Crédit d’image: Xiaomi)

Appareil photo Xiaomi Mi 10

L’une des caractéristiques les plus importantes des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro est l’appareil photo principal 108MP des deux, vu précédemment sur le Xiaomi Mi Note 10, qui devrait prendre des photos fantastiques et prend en charge l’enregistrement vidéo 8K comme la série Samsung Galaxy S20. Les autres caméras de chacune sont cependant différentes.

Sur le Xiaomi Mi 10, il y a un appareil photo ultra-large 13MP, un vivaneau macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Ces spécifications semblent plutôt médiocres, mais nous devrons tester le téléphone avant de faire une déclaration définitive à ce sujet.

Le Xiaomi Mi 10 Pro dispose d’un appareil photo ultra-large 20MP et de deux téléobjectifs. L’un d’eux est 8MP et prend en charge le zoom hybride 10x, et l’autre est 12MP avec zoom optique 2x, qui est utilisé pour le mode portrait. Ce combo était présent dans le Mi Note 10 et nous y étions fans, bien que cet appareil ait également un objectif macro.

Xiaomi n’a pas annoncé les spécifications exactes du Mi 10 Lite, mais il dispose de quatre caméras arrière dirigées par un vivaneau de 48 MP.

Le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ont également des caméras frontales de 20 mégapixels, ce qui est une résolution assez décente pour le snapper selfie, bien que nous ayons vu mieux. Le Mi 10 Lite a un snapper selfie 16MP qui est assez bon pour les téléphones à petit budget.

Spécifications de l’appareil photo pour le Xiaomi Mi 10 Pro (L) et Mi 10 (R) (Crédit d’image: Xiaomi)

Caractéristiques et spécifications du Xiaomi Mi 10

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro fonctionnent tous les deux sur le chipset Snapdragon 865 haut de gamme, qui a un modem 5G adjacent, et il semble que les deux téléphones Xiaomi seront des téléphones 5G en conséquence. Le Mi 10 Lite, d’autre part, a un processeur Snapdragon 765G, et il a également une connectivité 5G.

En termes de batterie, le Xiaomi Mi 10 a en fait le plus gros bloc d’alimentation, avec une capacité de 4780 mAh, légèrement supérieur au Mi 10 Pro avec 4500 mAh, donc le Mi 10 durera probablement un peu plus longtemps. Le Mi 10 Lite dispose d’un bloc d’alimentation de 4 160 mAh.

Les vitesses de charge sont un peu meilleures sur le Xiaomi Mi 10 Pro, car cela a une charge rapide de 50 W, une charge sans fil de 30 W et une charge sans fil inversée de 5 W, ce qui vous permet d’utiliser l’appareil comme tapis d’alimentation sans fil pour d’autres appareils. Le Mi 10 a ces mêmes statistiques, sauf que la charge standard n’est que de 30 W.

Curieusement, Xiaomi a fait une annonce que son chargeur intégré prend en charge la charge rapide de 65 W, bien que le téléphone ne le fasse pas.

Pour la mémoire, le Xiaomi Mi 10 propose des options d’espace de stockage de 128 Go et 256 Go, ainsi que 8 Go ou 12 Go de RAM. Le Mi 10 Pro a la même RAM mais augmente l’espace jusqu’à 256 Go et 512 Go. Nous ne connaissons pas la RAM du Mi 10 Lite, mais ses options de stockage sont de 64 Go et 128 Go.