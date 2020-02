Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro officiels, spécifications techniques et prix

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ils sont enfin officiels. Le géant chinois a présenté ses nouveaux smartphone fin élevé lors d’un événement organisé en Chine au cours des dernières heures et diffusé en direct. Les deux smartphones se caractérisent par un grand écran incurvé perforé dans le coin supérieur gauche, sont propulsés par le dernier produit phare de Qualcomm, ou par le SoC Snapdragon 865 et présenter un secteur photographique avec quatre objectifs.

Xiaomi Mi 10 Procependant, il diffère du modèle standard pour certains petits détails. Tout d’abord, pour l’écran, qui malgré les mêmes dimensions et le même taux de rafraîchissement réglé à 90Hz, avec une réponse tactile à 180Hz, atteint une luminosité plus élevée (1200 nits), valeur Delta-E de 1,1 et un JNCD inférieur à 0,55. À titre de comparaison, l’écran de l’iPhone 11 Pro Max offre une valeur JNCD inférieure à 0,8 et une valeur Delta-E de 2,14.

Xiaomi Mi 10 Pro présente un secteur légèrement plus photographique par rapport à celui de Xiaomi Mi 10. Le quad-caméra arrière, en fait, est composé de cette façon: capteur principal de 108 MP + 8 MP de large + 12 MP portrait + 8 MP téléobjectif avec prise en charge du zoom hybride jusqu’à 10X . Le smartphone offre également un plus d’espace de stockage interne, qui peut atteindre i 512 Go et prend en charge une charge rapide à 50 W. Pour une image plus complète, nous vous laissons la fiche technique des deux smartphones.

Xiaomi Mi 10, spécifications techniques et prix

afficher: 6,67 pouces; OLED; FHD +; résolution 2340 x 1080 pixels; HDR10 +; Taux de rafraîchissement 90 Hz avec réponse tactile à 180 Hz; luminosité maximale 1120 nits

SoC: Qualcomm Snapdragon 865

mémoire: RAM LPDDR5 jusqu’à 12 Go; Espace de stockage interne UFS 3.0 jusqu’à 256 Go

Caméra arrière: Large 108MP 1 / 1,33 ″, objectif 7P, OIS + Ultra-Wide 13MP, 123 °, f / 2.4 + Caméra macro 2MP f / 2.4 + capteur de profondeur 2MP f / 2.4

Caméra frontale: 20 MP

batterie: 4 780 mAh; charge rapide câblée à 30 W; Charge rapide sans fil 30 W; Recharge sans fil inversée de 10 W

sécurité: capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran; reconnaissance faciale

connectivité: 5G: SA / NSA; Wi-Fi 6; USB Type-C; NFC; Bluetooth v5.0

Audio: haut-parleur stéréo, certification Hi-Res Audio

Version du logiciel: Android 10

Xiaomi Mi 10 est disponible en bleu glacier, noir argent titane et or pêche au prix de 525 euros (8 Go de RAM + 128 Go); 565 euros (8 Go de RAM + 256 Go); 620 euros (12 Go de RAM + 256 Go).

Xiaomi Mi 10 Pro, spécifications techniques et prix

afficher: 6,67 pouces; OLED; FHD +; résolution 2340 x 1080 pixels; HDR10 +; Taux de rafraîchissement 90 Hz avec réponse tactile à 180 Hz; luminosité maximale 1200 nits

SoC: Qualcomm Snapdragon 865

mémoire: RAM LPDDR5 jusqu’à 12 Go; Espace de stockage interne UFS 3.0 jusqu’à 512 Go

Caméra arrière: Large 108MP 1 / 1,33 ″, objectif 8P, OIS + Ultra-Wide 20MP, 117 °, f / 2.2, objectif 6P + portrait 12MP + téléobjectif 8MP f / 2.0 avec zoom hybride 10X, OIS

Caméra frontale: 20 MP

batterie: 4 500 mAh; charge rapide câblée à 50 W; Charge rapide sans fil 30 W; Recharge sans fil inversée de 10 W

sécurité: capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran; reconnaissance faciale

connectivité: 5G: SA / NSA; Wi-Fi 6; USB Type-C; NFC; Bluetooth v5.0

acoustique: haut-parleur stéréo, certification Hi-Res Audio

Version du logiciel: Android 10

Xiaomi Mi 10 Pro il est disponible dans les coloris Starry Blue et Pear White au prix de 660 euros (8 Go de RAM + 256 Go); 725 euros (12 Go de RAM + 256 Go); 790 euros (12 Go de RAM + 512 Go).

Les smartphones seront disponibles à l’achat en Chine à partir du 18 février, alors qu’il n’est pas encore clair quand ils seront également mis à disposition sur le marché européen, à partir du moment de l’événement de lancement – initialement prévu pour le 23 février à l’occasion du Mobile Congrès mondial – peut sauter en raison de l’annulation de la foire.