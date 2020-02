Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro: caractéristiques, spécifications et prix

Xiaomi a dévoilé jeudi ses nouveaux fleurons, les terminaux avec lesquels elle espère convaincre le respectable de rechercher des expériences premium au cours de cette première partie de l’année. Ils sont les meilleurs de la marque jusqu’à présent et arrivent avec de grandes promesses sous le bras.

Avec un MWC 2020 annulé et sa présentation européenne officielle retardée, la marque n’a pas apporté de modifications à son événement prévu en Chine, où le Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Deux smartphones qui entrent en concurrence directement dans le segment le plus élevé du marché et qui, de la même manière que Samsung l’a fait il y a quelques jours avec le Galaxy S20 Ultra 5G, ont des prétentions aussi frappantes qu’un appareil photo de 108 mégapixels.

Le meilleur de Xiaomi

Il ne fait aucun doute que, du moins sur le papier, les nouveaux Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro représentent le meilleur travail que la firme asiatique populaire sait faire. Avec un design stylisé, courbure de l’écran sur ses côtés et en intégrant la caméra avant dans le même panneau, il existe plusieurs tendances auxquelles la technologie rejoint ces appareils. Le plus intéressant, cependant, est sous le capot.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Écran

6,67 “AMOLED, FHD +, 90 Hz

6,67 “AMOLED, FHD +, 90 Hz

Processeur

Snapdragon 865

Snapdragon 865

RAM

8, 12 Go LPDDR5

8, 12 Go LPDDR5

La mémoire

128, 256 Go UFS 3.0

256, 512 Go UFS 3.0

Chambre principale

108 MP + 13 MP (grand angle) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondeur)

108 MP + 12 MP (téléobjectif court) + 12 MP (téléobjectif long) + 20 MP (grand angle)

Caméra frontale

20 MP, perforé

20 MP, perforé

La batterie

4780 mAh, charge rapide 30 W, charge rapide sans fil 30 W

4500 mAh, charge rapide 50 W, charge rapide sans fil 30 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Système

Android 10

Android 10

Lancement

À confirmer

À confirmer

Prix

À confirmer

À confirmer

Les deux appareils partagent plusieurs aspects, et l’un d’eux est le Écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Une option que l’utilisateur peut activer ou non et qui améliorera l’expérience d’utilisation quotidienne en termes de fluidité d’interaction quant à la force de consommer plus de batterie.

Sur ce dernier, il y a des changements, car le Xiaomi Mi 10 arrive avec 4780 mAh et la version Pro, paradoxalement, avec quelque chose de moins: 4500 mAh. Pour compenser, le plus cher des deux comprend un câble de recharge rapide de 50W qui permettra de recharger le réservoir en moins de temps.

Les deux incluent des variantes de 8 ou 12 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go dans le cas du Xiaomi Mi 10 et 256 ou 512 Go dans le Mi 10 Pro avec la norme de mémoire UFS 3.0, ce qui fera plus Processus terminaux rapides. Ils sont également l’un des premiers smartphones au monde à intégrer le Snapdragon 865, le processeur Qualcomm le plus récent et le plus puissant. Cela suppose, en même temps, qu’ils comprennent Connectivité 5G.

Il y a plusieurs différences qui, ici, sont révélées dans la section photographique. Avec quatre objectifs arrière chacun et partageant un Capteur principal de 108 mégapixels, le modèle standard intègre également un grand angle, un mode macro et un objectif auxiliaire pour parfaire les prises de vue en mode portrait. Le Xiaomi Mi 10 Pro, quant à lui, améliore ces objectifs en incorporant un zoom hybride jusqu’à 10 grossissements et un zoom optique de 2, ainsi qu’un grand angle.

Prix ​​et disponibilité des Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, comme mentionné, n’ont été présentés qu’en Chine, et pour l’instant, il n’y a pas de données sur le moment où ils atteindront le sol européen. Xiaomi a déclaré que sa présentation mondiale aurait lieu bientôt, il est donc prévu qu’ils proposent une date spécifique dans les prochains jours ou semaines.

Concernant le prix, la conversion des prix locaux offre la vision tant attendue: les nouveaux membres verront une augmentation substantielle par rapport à ceux qui se produisent. Voici la répartition par rapport aux capacités et versions:

👇 Plus en hypertexte