Xiaomi Mi 10, la nouvelle famille phare sera présentée prochainement

Le lancement de lancement du nouveau La famille Mi 10 devait avoir lieu le 23 février. Xiaomi avait en effet préparé un événement qui se tiendrait avant le MWC 2020. Malheureusement, la propagation de l’épidémie de coronavirus a conduit les organisateurs espagnols à suspendre le MWC 2020 pour protéger la santé de tous.

Cette situation a conduit au report du lancement du nouveau Xiaomi Mi 10 à une date ultérieure. Dans ces heures-là, cependant, le constructeur chinois a finalement officialisé la date du lancement. la La série Mi 10 sera dévoilée au grand public le 27 mars en ligne. La transmission commencera à partir de 14h00 et il sera possible de la suivre sur les comptes officiels Facebook, Twitter et YouTube de Xiaomi.

Famille Xiaomi Mi 10, c’est tout ce que nous savons

Pour cette génération de haut de gamme, Xiaomi ne semble rien vouloir laisser au hasard. Il existe deux appareils, le Mi 10 5G et le Mi 10 Pro 5G. Les deux smartphones auront de nombreux points communs y compris le processeur Qualcomm Snapdragon 865. L’affichage sera également partagé, les deux peuvent compter sur un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD +. Il y aura une encoche circulaire qui intègre la caméra frontale 20MP et le taux de rafraîchissement de 90Hz.

Quant aux différences, elles se concentrent d’abord sur le secteur photographique. Pour les deux, le capteur principal sera l’objectif révolutionnaire 108MP. Le Mi 10 5G se vantera également, un ultra large 13MP, une macro 2MP et un capteur de profondeur. La version Pro aura plutôt un capteur 20MP ultra large, un téléobjectif 8MP et un appareil photo portrait 12MP.

Similaire aussi à la batterie, la version de base pourra profiter de 4780mAh avec charge rapide à 30W tandis que la variante Pro 4500mAh avec prise en charge de 50 W filaire et 30 W sans fil. Pour le moment, les prix n’ont pas été officialisés.