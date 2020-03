Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite 5G: clés et prix

Le géant chinois a présenté le Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite 5G, trois terminaux qui se positionnent dans le haut de gamme et dans le milieu de gamme et qui sont prêts à profiter de la haute vitesse que les réseaux avec une connexion 5G permettent.

Intéressant, Xiaomi a finalement décidé de prendre un engagement total envers la 5G, une décision très attendue qui a cependant eu une contrepartie importante, à savoir que le prix de vente de ses nouveaux terminaux a été à un niveau plus élevé que prévu initialement. Je suis convaincu que le coût élevé du SoC Snapdragon 865 et du modem Snapdragon X55 a joué un rôle déterminant à cet égard.

Malheureusement, ce bon rapport qualité-prix qui a toujours différencié les smartphones de la société chinoise est “dilué” dans le nouveau Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et, dans une moindre mesure, également dans le Mi 10 Lite 5G. Que pouvons-nous dire, il est clair que ce n’était pas intentionnel, Xiaomi a dû faire face à des coûts de fabrication élevés et n’a pas pu réduire le prix de vente au point de supposer des pertes.

Spécifications Xiaomi Mi 10 5G

C’est le produit phare de Xiaomi pour cette année. Au niveau de la conception, nous avons une évolution importante par rapport à la génération précédente, car comme nous pouvons le voir dans les images jointes, ce modèle a une finition tout écran sans encoches, un effet d’écran semblable à une cascade qui l’étale sur les côtés et une caméra frontale qui est intégrée dans un île circulaire “flottante”.

Il ne fait aucun doute que ce nouveau design est beaucoup plus attrayant, bien qu’à l’arrière nous n’ayons pas de changements majeurs. La qualité des finitions n’a pas changé, l’utilisation du métal et du verre est maintenue.

Dimensions: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm.

Poids: 208 grammes.

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Snapdragon 865 SoC avec processeur à huit cœurs, Adreno 650 et GPU 5G.

8 Go de RAM.

128 Go à 256 Go de capacité de stockage UFS 3.0 extensible.

Quatre caméras arrière: 108 MP principal, 2 MP secondaire comme capteur de profondeur, 13 MP grand angle et 2 MP macro.

Caméra frontale de 20 MP.

Batterie de 4 780 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche MIUI 11.

Il sera disponible à partir du 15 avril avec un prix de départ de 799 euros, TVA incluse.

Spécifications Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Il s’agit d’une version légèrement améliorée de la précédente qui concentre les changements les plus importants dans la configuration de la caméra, car elle introduit un capteur qui fonctionne comme un téléobjectif et offre un zoom optique, et améliore l’ensemble en général, comme nous pouvons le voir dans la liste que nous laissons ci-dessous:

Dimensions: 162,6 x 74,8 x 9 mm.

Poids: 208 grammes.

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Snapdragon 865 SoC avec processeur à huit cœurs, Adreno 650 et GPU 5G.

8 Go de RAM.

256 Go de capacité de stockage UFS 3.0 extensible.

Quatre caméras arrière: 108 MP principal, 12 MP secondaire comme capteur de profondeur, grand angle 20 MP et téléobjectif 8 MP.

Caméra frontale de 20 MP.

Batterie de 4500 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche MIUI 11.

Il sera également disponible à partir du 15 avril, mais son prix sera 999 euros, TVA incluse.

Spécifications Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Le plus jeune de la famille et le moins cher des trois. Ce modèle utilise un SoC milieu de gamme et il a une configuration matérielle plus discrète, mais assez équilibrée, qui devrait facilement répondre aux besoins de tout utilisateur.

Son design est plus discret que celui des modèles précédents, car manque de finition d’écran latéral en cascade et il maintient, comme on le voit, l’encoche classique sous la forme d’une goutte d’eau. Ce sont ses principales caractéristiques:

Mesures: non spécifié.

Poids: 192 grammes.

Écran AMOLED de 6,57 pouces avec résolution FullHD +.

Snapdragon 765G SoC avec CPU à huit cœurs, Adreno 620 et GPU 5G.

4 Go-6 Go de RAM.

64 Go à 128 Go de capacité de stockage UFS 2.1 extensible.

Quatre caméras arrière: principale 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (fonctions non spécifiées).

Caméra frontale 16 MP.

Batterie de 4 160 mAh avec recharge rapide.

En métal et en verre.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation avec la couche MIUI 11.

Il sera disponible en mai avec un prix de départ de 349 euros, TVA incluse.

Xiaomi a également confirmé qu’elle offrira une promotion spéciale pendant la période de réservation des Xiaomi Mi 10 5G et Xiaomi Mi 10 Pro 5G (limitée à 8 000 unités) qui nous permettra obtenir un pack qui comprend un Mi True Wireless Earphones 2, un Mi Band 3 et une carte cadeau d’une valeur de 100 euros. La prévente ouvre le 1er avril.