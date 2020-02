Xiaomi Mi 10 pourrait prendre en charge la connectivité WiFi 6

Ces derniers jours, nous avons appris trois caractéristiques extraordinaires du prochain smartphone Xiaomi Mi 10. L’une d’entre elles est la puce qui devrait l’alimenter, le puissant Snapdragon 865, ainsi que la mémoire LPDDR5 (pour la première fois sur un appareil) et UFS 3.0. Aujourd’hui, le fabricant a officiellement annoncé que son nouvel appareil arrivera avec le support WiFi 6.

WiFi 6 est la dernière norme Wi-Fi de l’ère 5G. Sa vitesse a été doublée et non seulement la vitesse du réseau est plus élevée, mais elle optimise simultanément les performances d’un grand nombre d’appareils. Le WiFi 6 est indiqué par le code IEEE 802.11ax. La norme officielle a été publiée le 16 septembre 2019 et nous savons qu’elle prend en charge de 1 GHz à 6 GHz (le 802.11ax qui utilise la bande de 6 GHz est appelé WiFi 6E).

Xiaomi Mi 10 sera peut-être le premier appareil avec WiFi 6

La nouvelle norme comprend également les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et est rétrocompatible avec a / b / g / n / ac. L’objectif de la nouvelle connectivité est d’améliorer l’efficacité spectrale des appareils qui prendront en charge cette technologie à l’avenir. Par rapport à la génération précédente, le WiFi 6 dispose d’une technologie de base appelée TWT. Il peut organiser intelligemment les smartphones ou les appareils IoT pour les mettre en veille lorsqu’ils n’ont pas besoin de communication.

Auparavant, nous avons également entendu que Xiaomi travaillait sur un routeur WiFi 6. Il semble que ce produit sera dévoilé dans le même événement que Xiaomi Mi 10. Donc, probablement, ils seront dévoilés le 13 février. Ce routeur sera un autre produit de nouvelle génération abordable qui permettra aux utilisateurs de profiter des dernières technologies de connectivité.