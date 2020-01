Xiaomi Mi 10 Pro 5G est montré dans les premières images en direct

Les premières vraies images de Xiaomi Mi 10 Pro 5G sont apparues sur Weibo, le prochain smartphone haut de gamme du géant chinois. Les images nous permettent de comprendre à quoi ressemblera l’appareil, qui semble être équipé d’un grand écran avec bords incurvés et trou, ce dernier positionné dans le coin supérieur gauche du smartphone. Au verso, cependant, dépasse la caméra composée de quatre capteurs.

Les images confirmer l’absence de la prise audio 3,5 mmtandis que la porte sera présente USB Type-C. Confirmé également le Prise en charge rapide de 65 W (les images montrent le chargeur spécial), mais il devrait être possible de recharger le smartphone également sans fil à 40 W.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G, fonctionnalités présumées et images en direct

Voulant résumer les spécifications techniques de Xiaomi Mi 10 Pro 5G se référant aux informations divulguées sur le Net, le prochain smartphone haut de gamme du géant chinois devrait être équipé de Écran OLED de 6,5 pouces. Sous le corps, un doit être caché SoC Snapdragon 865 avec modem 5G intégré, qui permettra aux utilisateurs de naviguer à la vitesse des nouveaux réseaux de cinquième génération et de découvrir leur potentiel.

Ils accompagneront le processeur Qualcomm, 12 Go de RAM et un espace de stockage interne pouvant aller de 128 Go à 512 Go. Quant au secteur photographique, le caméra arrière semble être composé d’un Capteur principal 108 MP, accompagné par d’autres trois capteurs (48 MP + 12 MP + 8 MP). Il n’y a pas encore d’informations sur la caméra selfie. la batterieau lieu de cela, il devrait en avoir un Capacité de 4500 mAh.

Xiaomi devrait présenter i nouveaux smartphones de la série Mi 10 en février, pour ensuite les lancer sur le marché quelques jours après la fin de l’événement de présentation. Quant à moi prix de vente, ceux-ci doivent être entre 460 et 499 euros pour la version standardet entre 590 et 650 euros pour la variante Pro.