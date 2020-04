Xiaomi Mi 10 Pro: analyse, caractéristiques et avis

Le Xiaomi Mi 10 Pro arrive sur le marché pour essayer de tout révolutionner. Et si ce n’est pas possible, au moins cela fera l’affaire en ce qui concerne le catalogue de la marque. Avec une valeur de vente à partir de 999 euros, elle promet d’être un avant et un après dans la façon dont vous regardez une entreprise qui a toujours apprécié l’équilibre extrêmement équilibré entre qualité et prix bas.

Parce que jouer contre le plus gros a un prix. Un grand. En 2020, ce chiffre est d’environ 1000 euros. Nous l’avons vu au cours des dernières années dans différentes marques, qui ont positionné leurs modèles d’entrée à ces niveaux. Mais pas Xiaomi. Jusqu’à maintenant.

Le Mi 10 Pro est le successeur de la gamme phare de la technologie asiatique, et l’une des plus attendues du moment non seulement pour les nouvelles fonctionnalités évidentes qu’il apporte, mais aussi pour le changement de paradigme qu’il représente. Un appareil clairement positionné comme haut de gamme dans lequel Xiaomi se débarrasse de tout complexe possible qui pourrait rester en ce qui concerne la “marque économique” pour se montrer dans toute sa splendeur.

Mais rapprocher le portefeuille est plus compliqué lorsque le nombre est si élevé, et la tâche qui attend la marque est désormais en train de conquérir l’internaute: d’une part, il va falloir obtenir le respectable pour oublier le badge coût réduit avec lequel il a été identifié; d’autre part, vous devez vous convaincre que votre terminal est meilleur que la concurrence. Avec un Mon 9 qui a commencé en 2019 à 449 euros, la différence par rapport au modèle d’en-tête d’aujourd’hui semble un abîme. La question est: cela en vaut-il la peine?

Xiaomi Mi 10 Pro: il y a de la qualité

L’un des points sur lesquels ce Mi 10 Pro se démarque est sa qualité de construction. Aucun produit phare qui se respecte ne peut se permettre de ne pas donner une sensation de qualité supérieure lorsque vous le tenez dans votre main – et c’est le cas.

À cette occasion, Xiaomi parie sur ce qui semble être la combinaison de tendances pour 2020 parmi les fabricants haut de gamme: un cocktail sobre en métal et en verre avec une tornade mate pour se différencier des autres appareils sur le marché, qui ont déjà ce dernier élément presque par défaut. Le fait qu’il ne soit pas brillant dans sa zone postérieure permet d’atteindre un double objectif: maintenir la capacité de charge sans fil et imprimez les empreintes digitales avec moins de clarté.

Son front est défini par un Écran Super AMOLED de 6,67 pouces, dont les côtés sont incurvés pour donner une sensation de plus grande immersion dans ce que l’on voit dessus. Oui, il a un petit menton dans sa zone inférieure et la lentille pour selfies percée directement dans ledit panneau. Un emplacement, d’ailleurs, qui lui permet de passer plus inaperçu lorsque le téléphone est horizontal lors de la lecture, par exemple, car il est caché par les doigts eux-mêmes.

Titre de l’image: Luis del Barco.

L’écran ne déçoit pas en ce qui concerne la netteté, le contraste, la luminosité et l’expérience globale. C’est un appareil conçu pour consommer beaucoup de contenu et c’est l’un de ses points forts, c’est pourquoi Xiaomi a décidé d’ajouter un Taux de rafraîchissement de 90 Hz, reconnaissant en termes généraux de l’utilisation quotidienne du terminal.

La vitesse du lecteur d’empreintes digitales et le fonctionnement du moteur haptique améliorent considérablement l’expérience d’utilisation

En dessous, deux ajouts qui sont obligatoires, pour leur bonne performance: premièrement, le lecteur d’empreintes digitales, qui n’est pas encore aussi immédiat que les traditionnels – déjà pratiquement instantané dans ses dernières versions – mais il est très rapide. Et non seulement rapide, mais aussi efficace, reconnaissant très bien l’empreinte et échouant peu. Pour demander, pour l’avenir, cela ne ferait pas de mal de voir une augmentation de l’espace de reconnaissance afin que vous n’ayez pas à mettre le doigt sur un endroit aussi précis sur l’écran, mais plutôt de couvrir une plus grande zone. Nous savons que des entreprises comme Qualcomm offriront bientôt des solutions comme celle-ci.

Et deuxièmement, le fonctionnement du moteur haptique intégré. Ceci, qui est activé lorsque nous appuyons sur des touches, lorsque nous désactivons des onglets, lorsque nous effectuons des gestes tels que l’accès au multitâche ou lorsque nous le déverrouillons avec l’empreinte digitale au lieu d’émettre une vibration normale, ce qui produit une sensation similaire à un toucher. Beaucoup plus subtile et agréable qu’une vibration traditionnelle, c’est un petit détail qui brille dans le contexte quotidien.

Sur ses côtés, nous ne trouvons rien de plus que les boutons de volume et d’alimentation, et sur son bord inférieur le connecteur de chargement USB de type C. À côté de ce dernier se trouve un haut-parleur stéréo alimenté avec un autre situé dans le bord supérieur, et que le fait d’être dédié et de ne pas utiliser le haut-parleur d’appel pour accorder cette dualité, donne un son plus riche et plus puissant.

Protagonisme photographique

Titre de l’image: Luis del Barco.

À l’arrière du Xiaomi Mi 10 Pro, ce qui attire évidemment l’attention est le module de la caméra – qui se démarque un peu, soit dit en passant, appréciant notamment lorsqu’il est placé sur une surface plane. Cela constitue un pari quadruple avec lequel gagner en polyvalence, et qui se compose des éléments suivants:

Un objectif principal de 108 MP, avec ouverture f / 1,7 et stabilisation optique de l’image

Grand angle 20MP, avec ouverture f / 2.2

Un capteur de profondeur 12 MP pour les modes portrait, avec ouverture f / 2.0

Et un téléobjectif 8 MP Zoom hybride jusqu’à 10x avec ouverture f / 2.0 et stabilisation optique de l’image

Les performances de la caméra sont mitigées. Ce qui aurait dû être l’un des piliers de ce smartphone, où ces 1000 euros de prix que la firme a mis sur l’étiquette étaient vraiment justifiés, est à moitié résolu et, bien sûr, pas au-dessus des smartphones rivaux.

Les photographies ont un bon niveau de détail, à la fois sur les caméras arrière et avant, mais la représentation et l’équilibre des couleurs semblent quelque peu éloignés de la réalité à certains moments. On le voit surtout dans les tons chair, où le module photographique au dos tend vers des interprétations chaleureuses – en excès, selon les occasions – ou même des roses, faussant ainsi le résultat final. Cette accentuation des couleurs sera encore plus notable si l’on utilise le mode AI sélectionnable, qui a peu à voir avec l’intelligence et beaucoup d’artificialité.

À cela s’ajoute un HDR automatique qui fonctionne bien dans la plupart des cas, mais il est parfois nécessaire de le forcer pour obtenir un meilleur résultat.

Quant au mode portrait, le recadrage qu’il propose est bon et assez polyvalent, vous permettant même de faire beaucoup de zoom arrière pour prendre des photos avec cet effet à une certaine distance, malgré le fait que le recadrage soit toujours 2x. C’est vrai qu’à l’avant, 20 mégapixels, il y a des moments où il est confus, tout simplement parce qu’il n’a pas la configuration la plus avancée que l’on retrouve à l’arrière.

L’une des sections sur lesquelles la marque a le plus insisté dans ce Xiaomi Mi 10 Pro est celle de zoom, hybride 10x et numérique jusqu’à 50x. Les images prises avec lui dans la gamme qui va du double grossissement à dix sont remarquables en termes de niveau de détail, commençant à le perdre évidemment de là jusqu’à atteindre le maximum. Cependant, la stabilisation optique de l’image est perceptible, et beaucoup, ce qui rend la prise de vue à 50x facile sans l’utilisation d’accessoires.

Nous devons également souligner Capteur principal de 108 mégapixels, qui collectent une énorme quantité de détails. Par défaut, le Mi 10 Pro prend des photos de 27 MP grâce à la combinaison de différentes photos de la précédente, mais il est également possible de l’utiliser via un mode dédié dans l’application appareil photo. Bien sûr, il ne sera pas toujours recommandé car les fonctions sont perdues – son grossissement maximum atteint 2x et il n’a pas de HDR – et le poids des images sera beaucoup plus important, mais il peut jouer contre certains scénarios où la permanence de la définition prévaut.

Le terminal permet également enregistrer des vidéos jusqu’à 8K (bien que seulement pendant quelques minutes), bien qu’il ne dispose pas d’options telles que la commutation entre les objectifs lors de l’enregistrement – du principal au grand angle, par exemple – et l’enregistrement orienté vers l’avant est limité à 720p ou 1080p, tous deux à 30 ips . Il offre d’autres possibilités intéressantes, telles que l’application d’un effet de flou en temps réel entre le sujet et l’arrière-plan pendant l’enregistrement.

Vous pouvez voir ces images et d’autres images en taille réelle dans cet album.

Chevaux sous le capot

Laissant l’appareil photo de côté, une grande partie de la proéminence du Xiaomi Mi 10 Pro repose également sur ce qui est à l’intérieur. Comment pourrait-il en être autrement, dans ses entrailles se trouve le Processeur Qualcomm Snapdragon 865, le plus puissant du constructeur et qui sera la constante de nombreux haut de gamme qui arriveront sur le marché tout au long de ce parcours. Il est accompagné de 8 Go de RAM pour garantir que le résultat est celui de n’avoir aucun obstacle à la performance, quelle que soit notre utilisation quotidienne.

Titre de l’image: Luis del Barco.

Grâce au processeur susmentionné, et comme il est bien rivé sur sa jupe arrière, il est également livré avec Connectivité 5G. Ceci, qui est une exigence de Qualcomm pour monter le Snapdragon 865, sert également à combler l’une des lacunes de la fiche technique que de nombreux produits phares combleront cette année, mais qui est aujourd’hui d’une utilité douteuse. En regardant vers l’avenir et en vue de garder ce terminal en service pour les années à venir, cela pourrait peut-être avoir plus de sens. Aujourd’hui, son utilisation, au moins en Espagne, sera anecdotique.

Vous n’avez pas besoin de creuser loin pour trouver un Batterie de 4500 mAh que, même si cela vous permet d’arriver à la fin de la journée, il ne donne pas de manches larges pour contenir trop de virguerías. La dépense est apportée par 90 Hz ou le mode d’affichage toujours activé, qui affiche un ornement à côté de l’heure et des notifications en permanence, qui peuvent tous deux être désactivés. Mais compte tenu du fait qu’il s’agit de ce Xiaomi Mi 10 Pro, un appareil très exigeant en termes de consommation, et qu’il est également très lourd – plus de 200 grammes -, une batterie plus performante ne lui aurait pas mal convenu.

conclusion

Le Xiaomi Mi 10 Pro est, en général, un smartphone complet et capable; avec tout, ou presque, le meilleur que l’on puisse trouver sur le marché. Il a également un design correct, des finitions élevées et une sensation, en général, qui sert à le situer dans ce segment de la gamme haute dans laquelle il a été positionné.

Cependant, il n’est pas moins vrai qu’il est toujours en deçà de ce que les technologies concurrentes offrent, se situant à un niveau inférieur dans des aspects clés tels que l’appareil photo, la batterie ou même dans sa résistance à l’eau, n’ayant pas la certification IP68 (dans son place a la protection inférieure P2i). Justifier votre prix d’entrée est donc compliqué. Ce sera, oui, une option intéressante quand elle descendra au fil des mois.

Avantages

Performances

Qualité sonore

Polyvalence photographique

Inconvénients

Sans résistance IP68

Caméra sous la concurrence