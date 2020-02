Xiaomi Mi 10 Pro, les caractéristiques du prochain haut de gamme

Xiaomi Mi 10 Pro c’est le prochain smartphone haut de gamme que le géant chinois s’apprête à lancer sur le marché. C’est un appareil qui pourrait révolutionner le marché des smartphones, devenir le premier appareil au monde avec 16 Go de RAM (à l’heure actuelle, en fait, le marché des smartphones n’est peuplé que de quelques appareils avec 12 Go de RAM).

Ces informations proviennent directement de la page d’informations de Xiaomi Mi 10 Pro, dont la capture d’écran a été publiée sur Weibo, un réseau social chinois qui intègre la logique de Twitter.

Xiaomi Mi 10 Pro, les caractéristiques du prochain smartphone haut de gamme

Autres informations sur la fuite de l’image Xiaomi Mi 10 Pro. Si l’image est vraie, Xiaomi Mi 10 Pro sera équipé d’un Écran de 6,4 pouces avec résolution FullHD + (2080 x 1080 pixels), probablement avec Taux de rafraîchissement de 120 Hz. En fait, cela semble être l’une des tendances du moment en ce qui concerne les smartphones haut de gamme de 2020: Huwei P40 et Samsung Galaxy S20par exemple, ils mettront en œuvre cette technologie.

Sous le corps, un processeur Qualcomm Snapdragon 865, accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage interne. Quant au secteur photographique, Xiaomi Mi 10 Pro en aura un quadricaméra arrière avec capteur principal de 108 MP. Complétez la caméra arrière, un capteur 16 MP, un capteur 12 MP et un capteur 5 MP.

Enfin, le smartphone sera équipé d’un batterie d’une capacité de 5 250 mAh avec Prise en charge rapide de 65 W ce qui, selon ce que rapportent certaines rumeurs, devrait garantir une recharge complète de 0 à 100 en pas plus de 35 minutes.