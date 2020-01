Xiaomi Mi 10 Pro pourrait être le téléphone le plus puissant du début de 2020

Le Samsung Galaxy S20 et ses frères et sœurs sont les téléphones du début de 2020 avec le plus de buzz autour d’eux, mais en fonction d’une fuite de spécifications, le Xiaomi Mi 10 Pro pourrait être tout aussi digne d’attention.

Une capture d’écran partagée sur Twitter par Xiaomishka (une source avec un historique limité mais connu pour ses fuites Xiaomi) montre apparemment l’écran “ À propos du téléphone ” du Xiaomi Mi 10 Pro, avec une liste de spécifications presque complète.

Les points forts de cette fuite incluent un chipset Snapdragon 865 et un énorme 16 Go de RAM. Actuellement, aucun smartphone n’a autant de RAM, et associé à ce chipset haut de gamme, cela pourrait faire du Xiaomi Mi 10 Pro le téléphone le plus puissant du début de 2020.

# Mi10Pro MIUI 11 20.1.21 108MP + 16MP + 12MP + 5MP Snapdragon 865 6,4 pouces (2080×1080 px) 16 Go + 512 Go 5250 mAh https://t.co/7GbVfYGeTJ29 janvier 2020

Les autres spécifications répertoriées incluent une énorme batterie de 5250 mAh, 512 Go de stockage et un appareil photo à quatre objectifs, avec un capteur principal de 108 MP et des MP de 16 MP, 12 MP et 5 MP. Vraisemblablement, ils seront joints par des objectifs zoom, ultra grand angle et macro, dans une certaine configuration.

Le seul aspect des spécifications répertoriées qui est un peu moins impressionnant est l’écran de 6,4 pouces, car il apparaît apparemment à une résolution de seulement 1080 x 2080 – ce qui en fait le FHD +, où la plupart des grands vaisseaux amiraux ont maintenant des écrans QHD +.

Il convient toutefois de noter que ces spécifications sont en contradiction avec une fuite antérieure, nous les prendrons donc certainement avec une pincée de sel pour l’instant.

Dans tous les cas, nous devrions savoir à quel point le Xiaomi Mi 10 Pro est vraiment puissant bientôt, car il est probable qu’il atterrira très prochainement avec le Xiaomi Mi 10 standard, avec une rumeur pointant vers le 11 février – le même jour que le Samsung Galaxy S20.

Via GizmoChina