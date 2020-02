Xiaomi Mi 10 Pro, voici la fiche technique en attente de lancement

Au plaisir de pouvoir admirer la nouvelle famille Xiaomi Mi 10 en direct, pour le moment, nous devons nous contenter de rendus officiels. Le producteur a en effet fixé la date de lancement au 13 février, il reste donc encore quelques heures.

Cependant, les fuyards ne peuvent pas attendre et dans ces heures, ils ont réussi à découvrir plus de détails sur le Mi 10 Pro. L’appareil promet d’être comme le plus puissant du groupe, capable de surprendre avec son matériel.

Comme vous pouvez le voir sur les images d’ouverture, la compatibilité avec les réseaux 5G est certaine. Pour le moment, peu de détails ont été détectés, mais heureusement, le smartphone est apparu dans la base de données GeekBench. Une partie du matériel informatique a donc émergé et il est possible d’en découvrir plus de détails.

Voici quelques détails sur le Xiaomi Mi 10 Pro

Le Mi 10 Pro qui est passé à la plate-forme de référence était équipé d’un SoC Qualcomm non spécifié. Compte tenu des caractéristiques techniques, le seul compatible est le Snapdragon 865, le même que le Mi 10 5G.

A prend en charge le SoC, il y a 8 Go de RAM et cela n’exclut pas qu’il puisse y avoir une version avec plus de RAM disponible. L’appareil est alimenté par Android 10 avec l’interface propriétaire mise à jour vers MIUI 11.

Quant au design, les rendus officiels montrent que Xiaomi a choisi de faire du Mi 10 Pro un petit bijou. la l’écran aura des bords incurvés et une encoche ronde sur le côté gauche. De plus, le panneau intégrera le capteur pour lire les empreintes digitales. à découvrez tous les détails de la nouvelle famille Mi 10 nous devrons attendre encore quelques jours. Xiaomi a en fait fixé la présentation le 13 février.