Xiaomi Mi 10 Pro, voici tous les détails qui ont émergé jusqu’à présent

Les rumeurs sur les nouveaux produits phares de Xiaomi se succèdent sans cesse. En fait, certaines informations ont fuité pendant ces heures sur le Mi 10 Pro qui promet d’être l’appareil le plus important de la famille.

la successeur de Mi 9 Pro aura une tâche importante, celle de dépasser son prédécesseur d’un point de vue technique et fonctionnel. Pour cette raison, les fans de Xiaomi qui attendent des fonctionnalités intéressantes ne seront pas déçus. Selon les indications obtenues des dernières rumeurs, il est possible d’établir une éventuelle fiche technique du Mi 10 Pro.

Voici les spécifications du Xiaomi Mi 10 Pro

Le nouveau fleuron de la marque chinoise peut compter sur un écran de 6,4 pouces équipé d’une résolution de 2080 x 1080 pixels. Xiaomi a également choisi d’équiper le SoC Qualcomm Snapdragon 865. Ce choix permettra au téléphone d’être pleinement compatible avec les réseaux 5G grâce au modem 55 5G intégré.

L’appareil peut compter sur 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. Xiaomi vise à devenir la première marque à utiliser une telle quantité de mémoire RAM sur un smartphone. La batterie attendue sera de 5250mAh, garantissant une autonomie impressionnante.

Le secteur photographique comprendra un quadruple appareil photo avec l’objectif principal équipé du capteur 108MP dont on parle beaucoup. Les capteurs de support seront 16MP + 12MP + 5MP mais les fonctions ne sont pas claires. On peut spéculer sur la présence d’un téléobjectif, un grand angle et un capteur de profondeur. Le système d’exploitation sera basé sur Android 10 et l’interface propriétaire MIUI 11 dans la version v20.1.21.

Il suffit d’attendre plus de détails qui ne tarderont certainement pas à venir.