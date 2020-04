Xiaomi Mi 10 Youth Edition: caractéristiques, avis et prix

Comme annoncé par le constructeur chinois la semaine dernière, la famille Mi 10 compte déjà un nouveau membre. Le Xiaomi Mi 10 Youth Edition C’est déjà officiel, avec un nouvel appareil photo au format périscope avec lequel il promet un zoom numérique jusqu’à 50x, dans la lignée d’autres fabricants dans une gamme de prix totalement différente.

Après la norme Mi 10 avec un prix beaucoup plus élevé que la norme habituelle de la marque ou un Mi 10 Pro qui va encore plus loin, Xiaomi a dévoilé un Mi 10 Lite un peu plus modeste, avec des caractéristiques assez similaires à cette Mi 10 Youth Edition . Parmi eux, bien sûr, et en 2020, le Connectivité 5G.

Mi 10 Youth Edition: étreindre le périscope zoom

Le Mi 10 Youth Edition est, comme presque tous les mobiles actuels, un appareil avec un grand écran. Celui-ci intègre un panneau Amoled de 6,6 pouces qui, bien qu’il n’ajoute pas les taux de rafraîchissement élevés des terminaux les plus avancés, il conserve certaines mesures axées sur une grande expérience. Ce sont un grand accent sur l’étalonnage, la luminosité maximale que la marque promet, atteindra 800 nits de luminosité et échantillonnage tactile jusqu’à 180 Hz.

À l’intérieur, nous trouverons un processeur Snapdragon 765G, le deuxième de Qualcomm pour 2020. Bien qu’il ait des fonctionnalités plus modernes, il conserve certaines puissances et technologies de cette génération et haut de gamme, et comprend Connectivité 5G intégrée sur la puce elle-même. Contrairement au Snapdragon 865, cela lui permet d’être à la fois moins cher et plus efficace.

Et c’est que le Snapdragon 765G a un processus de fabrication avancé en 7 nm, donc sa consommation d’énergie sera inférieure à beaucoup de puces de la concurrence ou de la marque elle-même. Il a également une connectivité 5G pour NSA –Non Standalone– et SA –Standalone, plus moderne–, mais uniquement sur les fréquences Sub-6.

Mais la grande nouveauté de ce terminal est sans aucun doute son appareil photo, en plus d’un capteur principal de 48 MP, qui sera probablement le Sony IMX 586 que l’on voit dans une multitude de gammes, de économique à pas tellement, un grand angle plus modeste et non spécifié et probablement un capteur macro jetable, Xiaomi prend le train de téléphones zoom au format périscope.

Cette conception permet, grâce à son miroir interne, de profiter d’un plus grand espace à l’intérieur du terminal pour placer un Zoom optique 5x. Ceci, combiné avec le grossissement numérique, fournira un maximum de «zoom 50x» annoncé par la marque, bien qu’il soit courant que ces grossissements aient des détails très limités. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un zoom jusqu’à 10x avec des résultats relativement décents.

Enfin, le Mi 10 Youth Edition intègre, avec un design relativement mince et environ 7,9 millimètres d’épaisseur, une batterie moyenne pour cette taille, avec ses 4,160 mAh. Le système de charge rapide, bien que prévu, n’a pas été spécifié. Pour référence, celle du Mi 10 Lite est de 20 W de puissance maximale.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition vs Mi 10 Lite 5G: la fiche technique

Le Mi 10 Youth Edition ne semble pas être beaucoup plus qu’une petite évolution du Mi 10 Lite 5G, un terminal plus modeste avec lequel il partage de nombreuses caractéristiques principales.

Comme on peut le voir, dans ce cas le quatrième capteur, correspondant au capteur de profondeur, est lâché par le nouveau zoom optique 5x.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Affichage

6,6 “, OLED, FullHD + (1080p)

6,6 “, OLED, FullHD + (1080p)

La taille

75 x 164 mm

75 x 164 mm

Grosseur

7,9 mm

7,9 mm

Le poids

192 grammes

192 grammes

Processeur

Snapdragon 765G, 7 nm

Snapdragon 765G, 7 nm

RAM

6, 8 Go

6, 8 Go

La mémoire

128 Go, sans microSD

64, 128, 256 Go, sans microSD

Appareil photo principal

48 MP f / 1.8, Large 8 MP f / 2.2, Profondeur 2 MP et Macro 5 MP f / 2.4

48 MP, zoom optique 5x, large et macro

Caméra frontale

16 MP f / 2.5, en encoche

16 MP, en encoche

La batterie

4,160 mAh, charge rapide 20W

4160 mAh, charge rapide 22,5 W

Résistance

–

–

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Lancement

Mai 2020

À confirmer

Prix ​​officiel

349 euros

À partir d’environ 365 euros

Xiaomi Mi 10 Youth Edition: lancement, disponibilité et prix

L’édition Mi 10 Youthe a été présentée lors d’un événement 100% numérique organisé pour le marché chinois. Cependant, il est prévu que ce produit arrivera à un moment donné adapté aux marchés internationaux, bien qu’il puisse le faire sous un nom légèrement différent.

L’appareil, qui a été annoncé dans jusqu’à cinq couleurs différentes, dispose également de quatre versions en fonction de ses capacités de mémoire. Les variantes, ainsi que leurs prix de change direct – en ce qui concerne l’importation, il augmente généralement de manière significative – ils sont les suivants:

6 Go de RAM, 64 Go mémoire: 2,099 yuans ou 275 euros, 295 $ ou 7 400 $ pesos mexicains.

6 Go de RAM, 128 Go mémoire: 2,299 yuans ou 300 euros, 325 $ ou 8 100 $ pesos mexicains.

8 Go de RAM, 128 Go mémoire: 2,099 yuans ou 325 euros, 350 $ ou 8 800 $ pesos mexicains.

8 Go de RAM, 256 Go mémoire: 2,099 yuans ou 365 euros, 395 $ ou 9 900 $ pesos mexicains.

Naturellement, la Mi 10 Youth Edition n’a pas encore de calendrier pour l’espagnol, le mexicain ou tout autre marché en dehors du chinois. Cependant, cet appareil sera disponible dans sa patrie à partir de cette semaine.

