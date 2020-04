Xiaomi Mi 10 Youth est officiel en Chine: spécifications et prix

Xiaomi a décidé d’apporter officiellement un smartphone pour le marché chinois dont nous avons beaucoup entendu parler au cours de cette période, ou le nouveau Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Cet appareil est en fait une version renommée du Xiaomi Mi 10 Lite 5G annoncé sur le marché il y a environ un mois mais avec un meilleur secteur photographique.

Voici les caractéristiques du nouveau Xiaomi Mi 10 Youth

LA conception de ce tout nouvel appareil Xiaomi il est presque identique à celui du Mi 10 Lite. Les deux appareils se vantent de la présence d’un Écran SuperAMOLED de 6,5 pouces en résolution FullHD + avec encoche centrale et avec un capteur biométrique intégré à l’intérieur du panneau. À l’arrière, les deux sont équipés de quatre caméras, mais ici apparaissent les principales différences entre les deux.

Le nouveau Xiaomi Mi 10 Youth peut en effet compter sur la présence d’un Téléobjectif 8 mégapixels avec un objectif périscopique ce qui garantit un zoom optique 5x et un zoom hybride qui atteint même 50x. Ce capteur photographique remplace celui des prises de vue par un effet de profondeur de 2 mégapixels présent sur le modèle précédent. Le reste des capteurs photographiques fournit à la place un appareil photo principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un macro-capteur de 2 mégapixels.

Le nouveau dispositif de Xiaomi il peut également compter sur les performances du processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, qui prend évidemment en charge les réseaux de cinquième génération. On retrouve également ici plusieurs coupures de mémoire (6/8 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage interne) et une batterie de 4160 mAh avec une charge rapide de 22,5 W.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau smartphone de milieu de gamme de la société sera disponible à l’achat en Chine dans les couleurs bleu, blanc, noir, vertet Orange Peach à partir du 4 mai prochain à un prix de départ d’environ 275 € à l’échange.