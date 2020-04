Xiaomi Mi Band 4 problemas Mi Fit: cómo solucionarlo

Y es que, a veces nos encontramos con problemas de conectividad con esta pulsera inteligente del fabricante chino. Uno de los fallos más comunes, es que la Xiaomi Mi Band 4 no se puede vincular con Mi Fit. Es probable, que el fallo se deba por haber desvinculado Google Fit de l’application, haciendo que solo puedas acceder a tres pantallas de la pulsera de actividad de la firma china. Si es así, la solución a este problema con la Mi Band 4 es muy sencillo.

Pero, si tu pulsera de actividad funciona sin problema alguno, pero no consigues vinculaire la Xiaomi Mi Band 4 avec l’application Mi Fit. Tranquilo, que tenemos la solución para que puedas volver a utilizar tu pulsera de actividad con total normalidad. Veamos los diferentes pasos a seguir.

¿Est-ce que vinculado la Xiaomi Mi Band 4 con otro dispositivo? Deberás reiniciarla

Uno de los motivos por los que no puedes vincular la Xiaomi Mi Band 4 con Mi Fit, puede tener que ver con el hecho de que la pulsera de actividad ha sido vinculada a otro dispositivo de forma previa. A lo mejor es porque la has comprado de segunda mano, o incluso porque lo has probado en otro smartphone. Si ese es tu caso, la solución es muy sencilla.

Lo único que has de hacer es acceder al menú de tu Xiaomi Mi Band 4 deslizando el dedo hacia abajo. Dentro de las diferentes opciones available, deberás escoger «Más«. Luego, baja hasta la última opción, llamada «Ajustes«. Por último, vuelve a bajar hasta el final hasta que encuentres la opción «Reseteo de fábrica». Una vez pulses, te dirá si estás seguro que quieres reiniciar tu pulsera de actividad. Dale que sí y espera a que finalice el proceso.

Es muy probable que, con este reseteo de fábrica hayas solucionado el problema. Pero, a lo mejor sigues sin conseguir vincular tu Xiaomi Mi Band 4 con Mi Fit. En este caso, lo más probable es that el problema tenga que ver con the aplicación. De esta manera, lo que deberás hacer es éliminar la aplicación Mi Fit de tu dispositivo. Ojo, una vez la hayas desinstalado, deberás éliminar la memoria caché del dispositivo. Por último, tan solo tendrás que volver a instalar la app y vincular la pulsera.

Como habrás podido comprobar, el proceso para solucionar los problèmes pour vincular la Xiaomi Mi Band 4 avec Mi Fit es bastante sencillo. Así que, ármate de paciencia y sigues los pasos indicados para arreglar este fallo y poder volver a utilizar tu pulsera de actividad con total normalidad.