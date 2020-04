Xiaomi Mi Band 4C, le nouveau nom européen possible pour le Redmi Band

Au cours de son expansion en Europe et avant son déploiement dans deux grandes marques -Mi et Redmi-, Xiaomi continue d’aspirer à conquérir les premiers pas compétitifs en matière de prix. Il a récemment présenté son Redmi Band, un nouveau bracelet d’activité qui est revenu à moins de 13 euros en échange, qui pourrait atteindre l’Espagne et le reste de l’Europe comme Mi Band 4C.

Maintenant, nous savons que ce bracelet pourrait atteindre l’Europe sous la marque principale et sous un nom quelque peu différent. Ce n’est donc pas le Mi Band 5 que l’on attend plus tard cette année, mais plutôt un modèle intermédiaire.

My Band 4C, le European Redmi Band arriverait sans NFC

Bien qu’il soit prévu que Huami, l’une des marques sponsorisées par Xiaomi, continuer à développer une version plus avancée et plus performante pour ce 2020 Celui du relais complet du Mi Band 4, ce Mi Band 4C offre une proposition moins chère et tout aussi attractive pour beaucoup.

C’est ce qu’a déclaré le média russe Xiaomishka, qui pointe vers une stratégie commerciale déjà courante chez le constructeur chinois. Ce ne serait pas la première fois que nous nous rencontrions un produit aux spécifications réduites sur les bracelets d’activité Xiaomi, qui auraient déjà vu des propositions précédentes telles que le Mi Band 3i pour le marché indien.

Selon ce moyen, au moins dans la version qui sera commercialisée en Russie et telle qu’elle apparaît listée dans l’agence de certification correspondante, le bracelet adapté au marché européen Je n’aurais pas d’option de connectivité NFC, potentiellement utile pour les paiements sans contact.

Image: Smzdm

Le reste des fonctionnalités maintient l’écran de 1,1 pouces en technologie LCD – contrairement au Mi Band 4, qui est OLED -, avec une résolution de 128 par 220 points, une batterie de 140 mAh qui représenterait jusqu’à 14 jours consécutivement. La résistance à l’eau est réglée identique à celle des autres produits, jusqu’à 5 atmosphères de pression.

Un délai dans lequel ce produit peut enfin être présenté en Europe est totalement inconnu, il n’y a donc pas d’autre option que d’attendre de connaître la date de lancement et le prix officiel du produit à son arrivée, s’il décide finalement de le faire en tous les marchés sur lesquels Xiaomi est présent.

Cependant, si nous le faisons, nous pourrions nous attendre à une prix final proche de 20 euros via la chaîne officielle, qui est déjà nettement inférieure à celle du Mi Band 4 et ses 35 euros.

👇 Plus de Breaking News