Xiaomi Mi Band 5 pourrait être votre prochain objet de désir

Xiaomi Mi Band 4 a été considéré par beaucoup comme le meilleur achat de l’année dernière. Un appareil économique, au design attractif, personnalisable choisir parmi de nombreux cadrans disponibles et les nombreuses fonctionnalités qui visent – avant tout – à surveillance de l’activité physique.

la Le prochain groupe de fitness de Xiaomje pourrais concourir pour le titre de meilleur achat de cette année, grâce aux fonctionnalités qui aideront à y arriver l’un des appareils les plus complets du marché des trackers de fitness. Selon ce que rapporte TizenHelp, le prochain Mi Band en implémentera un écran plus grand et le prise en charge de NFC pour effectuer des paiements simplement en rapprochant l’appareil d’un point de vente sans contact.

Xiaomi Mi Band 5, écran plus grand et prise en charge NFC

Plus précisément, nous parlons d’un Écran de 1,2 pouces (tandis que Xiaomi Mi Band 4 monte un écran de 0,95 pouces) et un amélioration de la qualité, afin de garantir une meilleure lisibilité qu’il n’apparaît à l’écran en plein soleil. Quant au prise en charge de NFC, cela risque de venir aussi sur la version internationale du prochain Mi Band.

Xiaomien fait, il a choisi de rendre le support NFC disponible uniquement sur la version chinoise du Mi Band 4, limitant la possibilité d’effectuer des paiements via smart-band uniquement aux utilisateurs en Chine. Il n’est pas clair, cependant, si je paiements aura lieu à travers le service MiPay (si tel est le cas, nous devrions nous attendre à ce que l’application débute) ou si cela sera géré par d’autres plates-formes, telles que Google Pay – pour le moment, elle semble la solution la plus probable et la plus fiable.

Cependant, il convient de noter que ce que nous avons rapporté dans cet article ne sont rien de plus que des indiscrétions, et que Xiaomi n’a encore rien communiqué sur l’avenir de sa famille de groupes de fitness. Il nous suffit donc d’attendre. Comme d’habitude, nous serons prêts à vous informer en cas de mise à jour.