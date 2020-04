Xiaomi Mi Display 1A, un moniteur IPS 23,8 “pas cher

Le géant chinois a présenté le nouveau Xiaomi Mi Display 1A, un moniteur IPS peu coûteux Il est présenté comme l’une des meilleures solutions que nous pouvons actuellement trouver sur le marché, car il offre un excellent rapport qualité / prix.

La première chose qui nous frappe à propos du Xiaomi Mi Display 1A est, sans aucun doute, votre conception. Lorsque nous parlons d’écrans bon marché, l’une des premières choses que les fabricants “sacrifient” souvent est précisément leur conception. Ainsi, il est facile de trouver des moniteurs pour moins de cent euros qui offrent des fonctionnalités acceptables, mais qui conservent des conceptions peu attrayantes et peu fonctionnelles.

Avec le Xiaomi Mi Display 1A, la réalité change complètement, car ce modèle a une ligne très propre et soignée, et a très petits bords. Cela facilite également son utilisation dans configurations multi-écrans, car ayant des bords plus petits et moins marqués, leur effet sera moins visible lorsqu’ils seront placés côte à côte.

Spécifications du Xiaomi Mi Display 1A

Panneau IPS de 23,8 pouces.

Angles de vision de 178 degrés.

Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels).

Taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Temps de réponse de 6 ms.

Luminosité: 250 cd / m2.

Contraste: 1000: 1.

Sortie HDMI.

Réunir ces spécifications n’est pas mauvais. Il est vrai que le fait qu’il ne dispose que d’une sortie HDMI peut être limitant pour certains utilisateurs, mais quand on voit le prix on se rend compte qu’on ne peut pas demander plus. Le Xiaomi Mi Display 1A coûte 99 $ à changer, 91 euros hors taxes.

Cela en fait une excellente alternative pour ceux qui ont un budget serré mais qui ne veulent pas renoncer aux avantages qu’un panneau IPS offre lors du travail et de la lecture de contenu multimédia. Le temps de réponse est un peu élevé si nous prévoyons de l’utiliser pour jouer, mais entrez dans la raison, nous aurons donc une bonne expérience.

Les moniteurs avec des panneaux TN sont à un prix beaucoup plus bas, en fait, il est facile d’obtenir des modèles avec des prix moins de 80 euros, mais ce type de panneaux n’a pas la qualité d’image d’IPS Et ils offrent une expérience d’utilisation nettement inférieure, à la seule exception des temps de réponse, qui sont meilleurs dans les panneaux TN bas de gamme.