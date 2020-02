Xiaomi MI MIX 4 apparaît en ligne sur un forum, que savons-nous?

Xiaomi est connu pour libérer chaque année divers appareils mobiles de différents segments de marché. Quant aux appareils haut de gamme, l’entreprise conçoit toujours deux ou trois smartphones chaque année et l’un d’eux est la série Mix. La société a déjà sorti la série Xiaomi Mi 10 et récemment le directeur général de Redmi, Liu Weibing, a confirmé l’arrivée du Redmi K30 Pro.

Cependant, il semble que ce dernier ne soit pas un pas en avant vers la série Xiaomi Mi 10 et cela pourrait signifier que nous devons nous attendre à un appareil haut de gamme supplémentaire. Il pourrait s’agir du Mi Mix 4, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur cet appareil.

Xiaomi MI MIX 4, toujours pas de confirmation officielle

Aujourd’hui, à la communauté Xiaomi, un utilisateur a répondu sur le forum avec un détail étrange. Sa réponse sur Weibo montre qu’il écrivait à partir du Xiaomi Mi MIX 4. Puisque ce smartphone n’est pas sorti, il a suscité beaucoup de curiosité dans la communauté Mi. Beaucoup de choses sont possibles dans le monde numérique, mais nous ne savons pas si cet utilisateur commente vraiment à partir d’un MIX 4. Il est possible que l’utilisateur ait trouvé un moyen de faire en sorte que son commentaire reflète ce qu’il voulait.

On sait peu de choses sur cet appareil. Selon la base de données GeekBench 5, le Mi MIX 4 a un score monocœur de 728 et un score multicœur de 2776. L’unité sur GeekBench utilise 6 Go de RAM et fonctionne sur Android 9 Pie. En regardant les scores, l’appareil est fondamentalement le même que le Mi 9 (monocœur 735 – multicœur 2658). Cela suggère que MIX 4 peut utiliser la puce Snapdragon 855 tout comme Mi 9.

Depuis les débuts du Mi MIX Alpha, des rumeurs circulent sur un nouveau modèle. En fait, il y a eu de nombreuses confirmations, démentis et allusions jusqu’à l’apparition de ce smartphone sur le site officiel de JD.com. Maintenant, nous ne doutons pas de l’existence du Xiaomi Mi Mix 4 (4G et 5G). Cependant, il reste encore beaucoup à savoir sur ce smartphone.