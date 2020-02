Xiaomi Mi Mix 4, de nouveaux rendus pour le haut de gamme arrivent

L’année dernière, Xiaomi a surpris le monde en présentant le Mi MIX Alpha. Le smartphone se caractérise par un affichage à 360 degrés qui couvre tous les côtés de l’appareil. Cette solution innovante n’a été utilisée que pour ce concept de téléphone.

Bien que Xiaomi ait confirmé à plusieurs reprises que le Mi MIX Alpha arriverait officiellement sur le marché, des stocks très limités ont empêché sa diffusion généralisée. De plus, le affichage particulier mais n’a pas encore trouvé une application pratique, du moins jusqu’à présent.

Selon une nouvelle indiscrétion avancée par 91mobiles, la société chinoise a déposé un nouveau brevet très intéressant. Dans le document, on peut lire que Xiaomi a pensé à une application pratique de l’écran révolutionnaire du Mi MIX Alpha. la une fonctionnalité unique pourrait être utilisée sur le prochain Mi MIX 4 avec quelques précautions.

Par rapport au concept phone, l’éventuel Mi MIX 4 devrait avoir un affichage légèrement différent. Le panneau continuera à entourer les bords et à atteindre l’arrière, sans toutefois couvrir la même surface couverte par le Mi MIX Alpha. Ce choix rendra certainement les utilisateurs heureux de pouvoir ainsi éviter les rayures accidentelles en plaçant le smartphone sur une table.

Pour le moment, cette solution n’est guère plus qu’une hypothèse. Xiaomi a déposé le brevet mais il n’est pas dit qu’il est au travail pour développer le smartphone. Toutes les caractéristiques indiquées pourraient subir des modifications, même importantes, en cas de démarrage effectif de la production.

Pour le moment, nous pouvons supposer que le Mi MIX 4 prendra en charge la résolution 2K pour l’écran. Le SoC sera certainement basé sur la dernière solution Qualcomm disponible, dans ce cas le Snapdragon 865. Il y aura au moins 12 Go de RAM et 1 To de mémoire interne UFS 3.0. Compte tenu de ces caractéristiques, la batterie doit être d’au moins 4500 mAh avec un support pour une charge rapide.