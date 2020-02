Xiaomi MIUI 11, la dernière mise à jour présente un éditeur vidéo

Récemment, Xiaomi a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme, le I 10 et le Mi 10 Pro. Les deux appareils arrivent sur le marché avec MIUI 11, le plus version récente de l’interface utilisateur faite par le géant chinois, annoncée et publiée en octobre, arrivant progressivement sur tous les smartphones compatibles.

Selon ce que rapporte MIUI Polska, Xiaomi a mis à jour son introduction MIUI 11, sur les soleils Mi 10 et Mi 10 Pro, un nouveau outil de montage vidéo directement depuis la galerie.

Grâce à ce nouvel éditeur, il est possible éditez vos vidéos utilisant différents outils: il est possible, par exemple, d’utiliser un thème par défaut, ajouter une vidéo sous-titres (qui doit être généré automatiquement par le système), effectuez des coupes, choisissez le format, augmentez la vitesse de lecture et appliquer des filtres et ajouter bandes sonores.

Comme mentionné ci-dessus, leL’éditeur vidéo est déjà disponible pour Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro, mais les gars de MIUI Polska ont réussi à activer la fonction sur un Redmi Note 7. Pour le moment, cependant, la société n’a pas indiqué si cet outil arrivera également sur d’autres smartphones compatibles avec MIUI 11.

Mais quels sont les smartphones compatibles? Voici la liste!

