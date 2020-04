Xiaomi MIUI 12, cette application indique si votre smartphone se mettra à jour

Le suivant 27 avril, Xiaomi présentera le nouveau MIUI 12. Après que les rumeurs soient devenues de plus en plus fréquentes, la nouvelle a été officialisée par l’entreprise au cours des dernières heures, avec un post partagé sur Weibo, le social chinois par excellence, auquel les entreprises semblent de plus en plus confier leurs communications. Le teaser, qui se lit “Touchez avec votre imagination et ressentez la réalité“, Fixez le rendez-vous à 14 h 00 en Chine – 8h00 italien – pour lundi prochain.

A l’occasion de l’événement, Xiaomi annoncera probablement les nouvelles du nouveau MIUI, mais nous doutons que le lancement de la nouvelle interface puisse avoir lieu le même jour, pour être reporté aux semaines ou mois suivants. Se référant à ce qui s’est passé sur le Net ces derniers jours, MIUI 12 devrait introduire, en plus d’un nouvelle interface graphique, nouvelles animations ce qui rendra la navigation, le basculement entre les applications et le défilement beaucoup plus fluide; nouveau paramètres de la caméra; un mode sombre optimisé; et diverses améliorations, qui impliquera plus ou moins les principales applications Xiaomi.

MIUI 12, votre smartphone Xiaomi ou Redmi recevra-t-il la mise à jour?

En ce qui concerne la compatibilité, il est encore trop tôt pour savoir quels smartphones Xiaomi mettront à jour vers MIUI 12. Ci-dessous, cependant, nous proposons une liste provisoire avec les noms des appareils (présumés) qui, en premier lieu, devraient recevoir la mise à jour .

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Pro et Mi 8

Xiaomi MI CC9 Pro (Mi Note 10 Pro), Mi CC9 (Remarque moi 10) et Mi CC9e

Xiaomi Mi MIX 3, Mi MIX 2s et Mi MIX 2

Redmi K30, K20 Pro, K20, Redmi 8 Pro et 7 Pro, Redmi Note 8 et Note 7, Redmi 8, 8a, 7 et 7a

Alternativement, si vous êtes curieux de savoir si votre smartphone Xiaomi ou Redmi sera mis à jour vers MIUI 12, nous signalons que l’application est récemment arrivée sur le Google Play Store Test d’éligibilité MIUI 12. Ceci est encore en développement mais selon lui il serait capable de détecter et de révéler précisément si le smartphone sur lequel le test est effectué est compatible avec le nouveau MIUI. Nous ne savons cependant pas à quel point les résultats peuvent être fiables.