Xiaomi, nous savons maintenant quand le nouveau Mi 10 Youth sera annoncé

Le suivant 27 avril, Xiaomi tiendra un événement en Chine au cours duquel il présentera le nouveau MIUI 12 et un nouveau smartphone de la famille Mi 10, appelé Xiaomi Mi 10 Youth. Les informations proviennent directement des chaînes officielles de la société, qui a récemment publié une série d’images teaser sur Weibo qui montrent, en partie, ce que sera l’esthétique du nouvel appareil, ainsi que certaines de ses principales caractéristiques, qui seront très probablement puis les points forts du smartphone.

Nous savons, par exemple, que Xiaomi Mi 10 Youth sera disponible en quatre couleurs différentes et sera équipé d’un Quad Room externe avec module périscope avec prise en charge du zoom 50X. Les détails sur la configuration sont encore très rares, bien que l’on pense que le smartphone puisse intégrer un capteur principal de 48 MP et un objectif ultra-large de 8 MP.

Xiaomi Mi 10 Youth, les prétendues caractéristiques

Quant aux autres fonctionnalités, se référant à ce qui s’est passé sur le Web au cours des dernières heures, il est probable que Xiaomi Mi 10 Youth est équipé d’un Écran AMOLED de 6,57 pouces avec lecteur d’empreintes digitales intégré et caméra selfie avant 16MP. Alimenter le smartphone pourrait être un SoC Qualcomm Snapdragon 765 avec modem 5G intégré, tandis que les réductions de mémoire disponibles pourraient même être de quatre. Selon ce que suppose Pricebaba, Mi 10 Youth pourrait être disponible dans la variante avec 6 Go de RAM + 64 Go de stockage; 6 Go de RAM + 128 Go de stockage; 8 Go de RAM + 128 Go de stockage; et 8 Go de RAM + 256 Go de stockage.

Le smartphone pourrait également être équipé d’une batterie de 4 160 mAh avec un support de charge rapide de 22,5 W. Nous tenons à préciser, cependant, que celles qui viennent d’être fournies sont les caractéristiques présumées du Xiaomi Mi 10 Youth, et non les caractéristiques officielles. L’événement est prévu à 14h00 heure locale, à 8h00 heure italienne. Il suffit d’attendre pour savoir à quoi ressemblera le prochain smartphone Xiaomi.