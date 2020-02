Xiaomi offre plus de détails sur sa charge rapide de 100 W

Il y a presque un an, Xiaomi a révélé son plan pour fabriquer un Chargeur 100W capable de rechargez la batterie de notre mobile en seulement 17 minutes. L’idée sonne bien sur le papier et sur le prototype montré en vidéo, la vérité est que la production de masse est plus complexe que nous ne le pensons

Aujourd’hui, Liu Weibing, directeur de Redmi, a offert plus d’informations concernant son chargement ultra-rapide, anticipant la défis impliqués offrant un système de 100 W. Le plus évident de tous est le perte de capacité de la batterie, car avec une vitesse telle que proposée, la perte est de 20% par rapport à une charge de 30 W.

La charge ultra-rapide doit être sûre et durable Xiaomi travaille pour rendre la charge de 100 W sûre et durable. Le mobile devra avoir différentes fonctions pour protéger contre un scénario de surcharge, ainsi que les ajustements nécessaires à la carte mère, à la batterie et à la tension. L’entreprise souhaite non seulement que sa cargaison soit techniquement accessible, mais fonctionnel depuis longtemps.

Auparavant, Xiaomi avait prévu que le Mi 100W Super Charge Turbo aurait une pompe de charge haute tension et neuf couches de protection, dont sept pour la carte mère et deux pour la batterie.

Lors de sa conférence des développeurs, tenue en novembre, Xiaomi a déclaré que la technologie avait protection matérielle et logicielle ultra sécurisée, ainsi qu’une conception de clé de chiffrement privée.

Lu Weibing a révélé que la société avait envisagé des scénarios de charge filaire et sans fil. Le Super Charge Turbo offre un architecture de convergence filaire et sans fil capable de basculer entre les deux modes d’utilisation.

Malheureusement il y a encore une date pour le voir appliqué Sur l’un de ses téléphones. Weibing dit qu’ils ont atteint le stade auquel cette technologie pourrait être produite en masse dans un avenir proche.

Les premiers terminaux Xiaomi à disposer de cette technologie seront les Redmi.

