Xiaomi POCO X2 a été repéré sur le portail Geekbench

Il y a quelques heures, il est apparu dans les résultats de référence du portail bien connu Geekbench un nouveau smartphone de la société chinoise Xiaomi enregistré comme Xiaomi POCO X2. Selon certaines rumeurs, ce dernier appareil pourrait être le futur héritier de l’actuel Pocophone F1, ou le premier smartphone équipé de certaines spécifications techniques haut de gamme à un prix inférieur à 400 €.

Xiaomi POCO X2 est-il vraiment le nouvel héritier du Pocophone F1?

Voici les premiers résultats de référence de ce nouveau smartphone qui semble être à tous égards le prochain héritier du Pocophone F1. D’après les benchmarks récemment publiés, il est apparu que la version du logiciel sera à bord de l’appareil Android 10 et que pour soutenir la performance il y aura bien 8 Go de mémoire RAM. Parlant au lieu des scores, le terminal a marqué 547 points en simple cœur et 1767 points en multi cœur.

Cependant, ces résultats obtenus sur Geekbench ils sont très similaires à ceux obtenus à partir d’un autre appareil dans le passé. Le smartphone en question est le Redmi K30, qui avait 542 points en single core et 1686 points en multi core. Cela pourrait signifier que la prochaine Pocophone F2 ce sera une sorte de version rebaptisée de l’actuel Redmi K30, qui pourrait être distribué d’abord en Inde puis sur d’autres marchés que le chinois.

Si cette hypothèse était correcte, cela signifierait que le nouvel appareil de marque POCO aura à peu près les mêmes caractéristiques techniques que le Redmi K30. Par conséquent, le processeur devrait être à bord du nouveau terminal de la société chinoise SoC Snapdragon 730G Qualcomm et 8 Go de RAM avec 64/128 Go de mémoire interne. Nous verrons si des confirmations de ce qui a été divulgué arriveront dans les prochaines semaines.