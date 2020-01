Xiaomi POCO X2 avec 8 Go de RAM et Android 10 repéré sur Geekbench

Le Pocophone de Xiaomi fait à nouveau le tour d’Internet car une nouvelle liste pour POCO X2 a été repérée sur Geekbench. Le successeur de l’un des téléphones les plus populaires de 2018 n’a pas encore été annoncé officiellement, cependant, la société garde méticuleusement les choses sous enveloppe.

Il y a quelques jours à peine, Xiaomi en Chine a déposé des demandes d’enregistrement de marque pour le POCO F2, indiquant une éventuelle annonce. Cela dit, la liste Geekbench fait référence au successeur comme le POCO X2, fonctionnant sur Android 10 avec 8 Go de RAM. Le nom de la carte mère est indiqué comme “phoenixin” qui est un mot de code que nous avons rencontré auparavant.

(Crédit d’image: Geekbench)

L’année dernière, le nom de code “phoenix” s’est révélé être pour le Redmi K30 et en tenant compte de cela, on pourrait dire que le nom de code “phoenixin” pourrait être la variante indienne du Redmi K30.

Xiaomi peut éventuellement aller de l’avant et lancer le Redmi K30 en tant que POCO X2 en Inde. Les scores Geekbench de POCO X2 et Redmi K30 sont étrangement similaires, ce qui ne fait que donner du poids à cet argument.

Nous n’avons pas encore de liste complète des spécifications ou des caractéristiques du successeur présumé du POCO F1, cependant, voici un bref aperçu du Redmi K30.

Spécifications Xiaomi Redmi K30

Le Xiaomi Redmi K30 affiche un design sandwich verre-métal et a une épaisseur de 8,8 mm avec un poids d’environ 208 grammes. Il dispose d’un écran IPS de 6,67 pouces Full HD + (2400 x 1000 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge de la lecture HDR10.

Le Redmi K30 est alimenté par Qualcomm Snapdragon 730G avec un processeur octa-core et un GPU Adreno 618. Ceci est associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go d’options de stockage. Il y a un emplacement pour carte SIM hybride qui prend en charge les cartes microSD jusqu’à 256 Go.

Le téléphone dispose d’une configuration à quatre caméras 64MP qui se compose d’un capteur principal 64MP avec un objectif ultra grand angle f / 1,9, 8MP, un objectif macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. À l’avant, il y a deux caméras selfie – capteur de profondeur 20MP et 2MP, logé dans l’écran à double perforation.

Le Redmi K30 a un capteur d’empreintes digitales latéral et la batterie est évaluée à 4500 mAh avec un support pour une charge rapide de 27 W.