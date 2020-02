Xiaomi Poco X2 recevra presque certainement Android 11

Si vous en cherchez un smartphone durable, ce qui vous garantit avant tout la prise en charge du système d’exploitation Android 11, vous devez prendre en compte Xiaomi Poco X2.

Ce dernier recevra certainement la mise à jour d’Android 11, dont le premier aperçu développeur a été publié il y a seulement quelques jours. Pour confirmer que c’était Yash Garg, responsable de la division marketing et communication indienne de la marque. Découvrons quelques détails.

Xiaomi Poco X2 montera sûrement Android 11

Little X2 fonctionne actuellement avec Android 10, mais il prendra également en charge le prochain système d’exploitation à sa sortie. Pour le reste, l’appareil comme vous le savez en a un Écran LCD 6,67 pouces avec une résolution FullHD +. Monter un processeur Qualcomm Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne extensible avec un MicroSD.

la les caméras arrière du Poco X2 sont quatre, dont le capteur primaire Sony IMX686 64MP, un capteur ultra-large 8MP, un capteur macro 2MP et un autre, également 2MP, pour la collecte de données de profondeur de champ. Dans la partie avant, nous trouvons une double caméra avec capteur primaire de 20 mégapixels et capteur secondaire de 2 mégapixels. Il comprend une batterie de 4500 mAh et nous vous rappelons qu’il est résistant aux projections d’eau grâce au revêtement nano P2i.

Comme annoncé précédemment, montez le système d’exploitation Android 10, personnalisé par l’interface propriétaire MIUI 11. Il s’agit bien évidemment d’un smartphone haut de gamme, sur lequel beaucoup d’entre vous auraient déjà pu poser les yeux. Il suffit d’attendre pour savoir quand le nouveau système d’exploitation Mountain View verra le jour.