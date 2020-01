Xiaomi Pocophone F2 a déjà une date de sortie officielle

Le prochain Pocophone n’attendra pas. Après plusieurs semaines de rumeurs, dans lesquelles à la fois un Pocophone F2 et un Pocophone X2 ont fait leur apparition dans différents registres, la technologie, récemment indépendante de Xiaomi, a confirmé que son deuxième terminal allait tomber.

Après avoir passé un 2019 vierge, le Pocophone F1, qui a frappé le marché au second semestre 2018, aura bientôt un successeur. Cela a été confirmé par Manmohan Chandolu, directeur général de la marque en Inde, aux médias locaux d’Outlook. “Nous lancerons notre nouveau téléphone le mois prochain”, a déclaré l’exécutif, avant de préciser qu’ils commenceront à distribuer des médias en ligne “puis nous passerons à des canaux supplémentaires”.

Avec cela, la société espère revenir à nouveau pour obtenir l’attention qu’elle a obtenue avec son smartphone d’origine, qui combinait une grande partie de la Spécifications des terminaux haut de gamme du moment à un prix nettement inférieur à celui des flagships des principales marques. Si vous répétez la même stratégie, c’est quelque chose qui reste à voir.

Changement de stratégie

Le fait susmentionné que l’entreprise mènera désormais ses opérations de manière indépendante – dans une certaine mesure, car il y aura plusieurs aspects pour ceux qui continuent à dépendre de Xiaomi, tels que les chaînes de production – est également une mauvaise nouvelle pour les adeptes de POCO. globalement: Votre objectif sera, dans un premier temps, concentré sur l’Inde.

Il le raconte dans une autre interview, accordée à Gadgets 360, où il dit que “les plans de Poco dans le monde sont quelque chose à quoi nous pensons: cela pourrait nous prendre plus de temps pour les valider.” Donc, et bien que Pocophone F1 ait eu un lancement international en son temps, il semble peu probable que les smartphones de nouvelle technologie voient le jour sur le sol européen et ailleurs dans le monde.

