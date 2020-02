Xiaomi Pocophone X2: caractéristiques, spécifications et prix

Il Little X2, successeur du Pocophone F1, est officiel. A travers ses canaux officiels en Inde, la marque a dévoilé le smartphone avec lequel elle revient sur le marché, après une année 2019 où il n’y avait pas de nouvelles de sa part.

Il y a quelques jours, peu est devenu indépendant de Xiaomi, comme à son époque, c’est arrivé avec Redmi, bien que tous partager les lignes de production, par exemple, pour faciliter leurs opérations. Un mouvement qui a été le prélude à son retour, désormais consommé avec Little X2 et qui promet d’être le premier des nombreux à suivre ce parcours.

Little X2, ton visage me sonne

La première approche de la marque s’est avérée, comme on s’y attendait déjà au cours des semaines précédentes, un Redmi K30 de renom. Ce terminal a déjà été présenté en décembre dernier, il sert maintenant à donner vie à une marque qui était en veille depuis trop longtemps, probablement pour commencer à susciter l’intérêt du public pour les versions ultérieures.

Xiaomi Redmi K30

Écran

6,7 “, LCD, FHD + (1080p), 120 Hz

La taille

77 x 165 mm

Grosseur

8,8 mm

Le poids

208 grammes

Processeur

Snapdragon 730G, 8 nm

RAM

6, 8 Go

La mémoire

64, 128, 256 Go (plus microSD)

Chambre principale

64 MP f / 1.9, angulaire 8 MP f / 2.2, profondeur 2 MP et macro 2 MP f / 2.4

Caméra frontale

20 MP et profondeur 2 MP, perforé

La batterie

4500 mAh, charge rapide 27W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

Connectivité

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, émetteur IR, USB C, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Prix ​​officiel

A partir d’environ 200 euros

Ainsi, les spécifications sont déjà connues, sur la base de leurs principaux centres d’intérêt affichage avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration photographique arrière quadruple, avec un capteur principal de 64 mégapixels. Concernant le design, il respecte également le Redmi K30, avec un panneau perforé en haut à droite pour accueillir la double caméra avant.

Le Poco X2 n’est pas le tueur phare qui devait être le Pocophone F1, intégrant le processeur Snapdragon 730G qui, bien que capable, n’est pas mesuré par rapport au Snapdragon 865, le Qualcomm le plus récent et le plus puissant. Malgré tout, l’ensemble est un terminal vraiment attrayant dans son recueil de spécifications, et il est possible de prédire une performance plus que correcte.

Pour le retour du véritable fleuron de la marque il faudra attendre un potentiel Little F2, qui a déjà été enregistré dans différents registres.

Little X2: prix et disponibilité

Comme le chef de la marque l’a récemment déclaré, nous ne verrons probablement pas le Little X2 en Europe. Au lieu de cela, il est plus plausible que cet appareil arrive sur le marché sous le nom de Xiaomi Mi 10T, de la même manière que cela s’est déjà produit avec le Xiaomi Mi 9T l’année dernière.

Les prix choisis pour la commercialisation en Inde (convertis) sont les suivants:

6 Go de RAM / 64 Go de stockage: 200 euros / 4200 pesos

6 Go de RAM / 128 Go de stockage: 215 euros / 4500 pesos

8 Go de RAM / 256 Go de stockage: 250 euros / 5 200 pesos

