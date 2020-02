Xiaomi pourrait dépasser Samsung dans la vente de téléphones portables en Espagne

Xiaomi est sur le point d’arracher le post de Samsung le fabricant qui vend des smartphones en Espagne. Selon Shou Zi Chew, directeur financier et président international de Xiaomi, la société chinoise eu une croissance incroyable au cours du dernier trimestre de 2019 à seulement un point de pourcentage derrière Samsung.

Le directeur de Xiaomi a partagé des chiffres sur son compte Twitter, où il a confirmé qu’ils étaient l’entreprise avec la plus forte croissance parmi les cinq principaux fournisseurs en Espagne, en France et en Italie au cours du quatrième trimestre 2019.

Les graphiques partagés montrent un Xiaomi imbattable, avec une augmentation annuelle de 66%, dépassant Apple et se positionnant avec 23% du quota. Samsung et Apple enregistrent également des chiffres positifs au cours du trimestre grâce au succès des ventes de la série Galaxy A et de l’iPhone 11.

Les informations partagées par Shou Zi Chew ont également preuve de la crise que Huawei traverse en Europe. Alors qu’en Espagne, elle a chuté de 10%, dans des pays comme la France ou l’Italie, les chiffres sont bien pires que ce que la société pouvait imaginer, laissant Samsung et Apple comme des leaders incontestés.

Le veto américain pourrait être le grand coupable de cette débâcle, bien que la bonne nouvelle pour Huawei soit que ses ventes en Chine l’ont sauvé au cours de ce trimestre pour rester deuxième sur le marché mondial.

Ces chiffres changeraient considérablement en 2020 avec un Xiaomi qui ne cesse de vendre dans le milieu et le bas de gamme. Dans ce segment, Samsung cherchera à devenir plus compétitif grâce à la production externe. Roh Tae-moon, leader de la division mobile, a promu une stratégie pour réduire le coût de fabrication de ses produits et ainsi concurrencer plus fortement Xiaomi, Huawei et d’autres sociétés chinoises.

