Xiaomi prépare un masque intelligent qui détecterait les virus

Le géant chinois a commencé à se développer un masque facial intelligent motivé par la pandémie COVID-19, une décision très intéressante puisque le projet Xiaomi part d’une base très ambitieuse qui pourrait marquer un avant et un après face aux futures menaces biologiques.

Nous savons tous que l’un des problèmes les plus importants des menaces biologiques, une catégorie qui comprend les toxines, les virus et les bactéries, est le sujet de détection et propagation. Dans le cas de COVID-19 c’est très simple, c’est un virus de taille microscopique, une menace invisible qui se propage néanmoins assez facilement.

Eh bien, c’est là que l’idée que Xiaomi a avec son projet de masque intelligent entrerait en jeu, et c’est qu’il serait en mesure d’analyser la qualité de l’air grâce à ses différents capteurs intégrés, et il pourrait également identifier la présence de micro-organismes étrangers dans l’air, comme les virus, les bactéries et les toxines.

Xioami commercialise déjà actuellement un masque de haute qualité, le Mi AirPOP PM2.5, mais ce n’est pas un modèle intelligent, mais une solution conçue pour être utilisée dans des environnements avec une forte pollution de l’environnementcar il est livré avec un filtre à particules à quatre couches est capable de ralentir les petites particules et il a une durée de vie d’environ 15 heures.

Un masque intelligent qui nous avertit des risques biologiques: un avenir moins éloigné qu’il n’y paraît

Cela ressemble à de la science-fiction, mais si nous regardons les progrès technologiques que nous avons réalisés Ces dernières années, nous réaliserons que nous avons réalisé des réalisations qui, jusqu’à récemment, semblaient impossibles.

Penser à un masque intelligent équipé d’un ensemble complexe de capteurs et de puces capables d’analyser en temps réel la qualité de l’air et la présence de microorganismes pathogènes n’est pas fou, même s’il est vrai que c’est un projet compliqué qui nécessiterait un investissement économique important et dont la rentabilité est plus que discutable.

Nous surveillerons l’évolution de ce sujet dans les semaines à venir, même si nous avons déjà pu confirmer l’existence d’un récent brevet Xiaomi faisant référence à un système de détection intelligent qui serait capable de mesurer l’air que nous pouvons respirer, un fait important pour identifier d’éventuelles infections ou problèmes dans le système respiratoire.

Comme toujours, je vous rappelle que ces types de projets ne sont pas garantis d’être achevés ou d’aller sur le marché, c’est-à-dire peut être une simple enquête, sans plus.